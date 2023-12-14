https://ria.ru/20231214/brigada-1915661505.html

СМИ сообщили о тяжелом положении элитной бригады ВСУ

СМИ сообщили о тяжелом положении элитной бригады ВСУ - РИА Новости, 14.12.2023

СМИ сообщили о тяжелом положении элитной бригады ВСУ

Снарядный голод на фронте ставит элитную 47-ю механизированную бригаду ВСУ на грань разгромного поражения, она оказалась в окружении, пишет Military Watch... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T00:59

2023-12-14T00:59

2023-12-14T00:59

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Снарядный голод на фронте ставит элитную 47-ю механизированную бригаду ВСУ на грань разгромного поражения, она оказалась в окружении, пишет Military Watch Magazine."Нехватка боеприпасов вынуждает солдат принимать невозможные решения, связанные с выбором между жизнью и смертью", — говорится в статье.По информации издания, отсутствие поставок западного оружия подрывает боеспособность Киева и может привести к развалу фронта на самых ключевых направлениях.Худшие временаУкраину ждут худшие времена на фронте, если Запад перестанет поставлять ВСУ оружие, предупредил журналист Ли Хокстейдер в статье для Washington Post.Как отмечается в публикации, киевское военное командование уже предупредило, что ситуация на передовой для украинской армии не просто тупиковая, а катастрофическая. Если вооружения и боеприпасы перестанут поступать в войска, они начнут постепенно сдавать территории, чтобы сократить линию обороны, говорится в материале."Это был бы путь назад в самые мрачные времена войны", — заявил немецкий эксперт в области безопасности Нико Ланге.Необходимо задуматься о том, что означает поражение Украины, потому что оно было бы стратегической катастрофой для США и их союзников по НАТО, резюмировал Хокстейдер.Проваленный планРанее офицер 47-бригады ВСУ Николай Мельник, потерявший ногу на минном поле, признал, что весь план "большого" контрнаступления Киева основывался на надежде, что российские войска испугаются и разбегутся, увидев западные танки Leopard и БМП Bradley.По его утверждению, украинские командиры искренне верили, что российские войска будут сразу же сдаваться в плен при виде западной военной техники. "Весь план большого контрнаступления основывался на простых вещах: *** (россиянин — Прим. ред.) видит Bradley, Leopard — и убегает", — сказал Мельник.Однако, по его словам, командование ВСУ недооценило решимость россиян защищать занятые рубежи, в то время как украинские командиры начали допускать ошибки.

https://ria.ru/20231213/ukraina-1915650354.html

https://ria.ru/20231213/zayavlenie-1915623769.html

https://radiosputnik.ru/20231213/zelenskiy-1915592822.html

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Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

в мире, украина, сша, вооруженные силы украины, нато