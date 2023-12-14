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СМИ сообщили о тяжелом положении элитной бригады ВСУ - РИА Новости, 14.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
00:59 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/brigada-1915661505.html
СМИ сообщили о тяжелом положении элитной бригады ВСУ
СМИ сообщили о тяжелом положении элитной бригады ВСУ - РИА Новости, 14.12.2023
СМИ сообщили о тяжелом положении элитной бригады ВСУ
Снарядный голод на фронте ставит элитную 47-ю механизированную бригаду ВСУ на грань разгромного поражения, она оказалась в окружении, пишет Military Watch... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T00:59
2023-12-14T00:59
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Снарядный голод на фронте ставит элитную 47-ю механизированную бригаду ВСУ на грань разгромного поражения, она оказалась в окружении, пишет Military Watch Magazine."Нехватка боеприпасов вынуждает солдат принимать невозможные решения, связанные с выбором между жизнью и смертью", — говорится в статье.По информации издания, отсутствие поставок западного оружия подрывает боеспособность Киева и может привести к развалу фронта на самых ключевых направлениях.Худшие временаУкраину ждут худшие времена на фронте, если Запад перестанет поставлять ВСУ оружие, предупредил журналист Ли Хокстейдер в статье для Washington Post.Как отмечается в публикации, киевское военное командование уже предупредило, что ситуация на передовой для украинской армии не просто тупиковая, а катастрофическая. Если вооружения и боеприпасы перестанут поступать в войска, они начнут постепенно сдавать территории, чтобы сократить линию обороны, говорится в материале."Это был бы путь назад в самые мрачные времена войны", — заявил немецкий эксперт в области безопасности Нико Ланге.Необходимо задуматься о том, что означает поражение Украины, потому что оно было бы стратегической катастрофой для США и их союзников по НАТО, резюмировал Хокстейдер.Проваленный планРанее офицер 47-бригады ВСУ Николай Мельник, потерявший ногу на минном поле, признал, что весь план "большого" контрнаступления Киева основывался на надежде, что российские войска испугаются и разбегутся, увидев западные танки Leopard и БМП Bradley.По его утверждению, украинские командиры искренне верили, что российские войска будут сразу же сдаваться в плен при виде западной военной техники. "Весь план большого контрнаступления основывался на простых вещах: *** (россиянин — Прим. ред.) видит Bradley, Leopard — и убегает", — сказал Мельник.Однако, по его словам, командование ВСУ недооценило решимость россиян защищать занятые рубежи, в то время как украинские командиры начали допускать ошибки.
https://ria.ru/20231213/ukraina-1915650354.html
https://ria.ru/20231213/zayavlenie-1915623769.html
https://radiosputnik.ru/20231213/zelenskiy-1915592822.html
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в мире, украина, сша, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Вооруженные силы Украины, НАТО
СМИ сообщили о тяжелом положении элитной бригады ВСУ

MWM: элитная бригада ВСУ оказалась на грани разгрома из-за нехватки боеприпасов

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Снарядный голод на фронте ставит элитную 47-ю механизированную бригаду ВСУ на грань разгромного поражения, она оказалась в окружении, пишет Military Watch Magazine.
«
"Нехватка боеприпасов вынуждает солдат принимать невозможные решения, связанные с выбором между жизнью и смертью", — говорится в статье.
По информации издания, отсутствие поставок западного оружия подрывает боеспособность Киева и может привести к развалу фронта на самых ключевых направлениях.

Худшие времена

Украину ждут худшие времена на фронте, если Запад перестанет поставлять ВСУ оружие, предупредил журналист Ли Хокстейдер в статье для Washington Post.
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Как отмечается в публикации, киевское военное командование уже предупредило, что ситуация на передовой для украинской армии не просто тупиковая, а катастрофическая. Если вооружения и боеприпасы перестанут поступать в войска, они начнут постепенно сдавать территории, чтобы сократить линию обороны, говорится в материале.
"Это был бы путь назад в самые мрачные времена войны", — заявил немецкий эксперт в области безопасности Нико Ланге.
Необходимо задуматься о том, что означает поражение Украины, потому что оно было бы стратегической катастрофой для США и их союзников по НАТО, резюмировал Хокстейдер.
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Проваленный план

Ранее офицер 47-бригады ВСУ Николай Мельник, потерявший ногу на минном поле, признал, что весь план "большого" контрнаступления Киева основывался на надежде, что российские войска испугаются и разбегутся, увидев западные танки Leopard и БМП Bradley.
По его утверждению, украинские командиры искренне верили, что российские войска будут сразу же сдаваться в плен при виде западной военной техники. "Весь план большого контрнаступления основывался на простых вещах: *** (россиянин — Прим. ред.) видит Bradley, Leopard — и убегает", — сказал Мельник.
Однако, по его словам, командование ВСУ недооценило решимость россиян защищать занятые рубежи, в то время как украинские командиры начали допускать ошибки.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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