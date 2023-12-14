https://ria.ru/20231214/brendy-1915815419.html

Присутствие отечественных брендов на российском рынке выросло на 31 процент

Присутствие отечественных брендов на российском рынке выросло на 31 процент - РИА Новости, 14.12.2023

Присутствие отечественных брендов на российском рынке выросло на 31 процент

Присутствие российских брендов на внутреннем рынке выросло на 31%, этот процесс должен быть системным, его нельзя останавливать, заявил президент России... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T15:26

2023-12-14T15:26

2023-12-14T15:39

экономика

россия

итоги года с владимиром путиным

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Присутствие российских брендов на внутреннем рынке выросло на 31%, этот процесс должен быть системным, его нельзя останавливать, заявил президент России Владимир Путин."У нас на нашем рынке внутри страны присутствие наших брендов выросло на 30 с лишним процентов, 31%, по-моему. Но этот процесс нельзя: а) останавливать, и б) он должен иметь системный характер. В этой связи, без всякого сомнения, нужно привлечь к этой работе не только федеральные структуры, но и региональные структуры", - сказал Путин, подводя итоги года.Большая ежегодная пресс-конференция президента России в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

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экономика, россия, итоги года с владимиром путиным