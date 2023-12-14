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Присутствие отечественных брендов на российском рынке выросло на 31 процент - РИА Новости, 14.12.2023
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15:26 14.12.2023 (обновлено: 15:39 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/brendy-1915815419.html
Присутствие отечественных брендов на российском рынке выросло на 31 процент
Присутствие отечественных брендов на российском рынке выросло на 31 процент - РИА Новости, 14.12.2023
Присутствие отечественных брендов на российском рынке выросло на 31 процент
Присутствие российских брендов на внутреннем рынке выросло на 31%, этот процесс должен быть системным, его нельзя останавливать, заявил президент России... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T15:26
2023-12-14T15:39
экономика
россия
итоги года с владимиром путиным
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Присутствие российских брендов на внутреннем рынке выросло на 31%, этот процесс должен быть системным, его нельзя останавливать, заявил президент России Владимир Путин."У нас на нашем рынке внутри страны присутствие наших брендов выросло на 30 с лишним процентов, 31%, по-моему. Но этот процесс нельзя: а) останавливать, и б) он должен иметь системный характер. В этой связи, без всякого сомнения, нужно привлечь к этой работе не только федеральные структуры, но и региональные структуры", - сказал Путин, подводя итоги года.Большая ежегодная пресс-конференция президента России в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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экономика, россия, итоги года с владимиром путиным
Экономика, Россия, Итоги года с Владимиром Путиным
Присутствие отечественных брендов на российском рынке выросло на 31 процент

Путин: присутствие отечественных брендов на российском рынке выросло на 31%

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПокупатели в магазине
Покупатели в магазине - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Покупатели в магазине. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Присутствие российских брендов на внутреннем рынке выросло на 31%, этот процесс должен быть системным, его нельзя останавливать, заявил президент России Владимир Путин.
"У нас на нашем рынке внутри страны присутствие наших брендов выросло на 30 с лишним процентов, 31%, по-моему. Но этот процесс нельзя: а) останавливать, и б) он должен иметь системный характер. В этой связи, без всякого сомнения, нужно привлечь к этой работе не только федеральные структуры, но и региональные структуры", - сказал Путин, подводя итоги года.
Большая ежегодная пресс-конференция президента России в этом году совмещена с прямой линией.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Помощник президента РФ Максим Орешкин - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Орешкин рассказал о выходе новых российских брендов на рынки
10 сентября, 13:30
 
ЭкономикаРоссияИтоги года с Владимиром Путиным
 
 
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