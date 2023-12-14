https://ria.ru/20231214/blyuda-1915668947.html

Исследование показало, что сильнее всего подорожало из новогодних блюд

Исследование показало, что сильнее всего подорожало из новогодних блюд - РИА Новости, 14.12.2023

Исследование показало, что сильнее всего подорожало из новогодних блюд

Среди традиционных блюд новогоднего стола в России за год сильнее всего подорожали яйца под майонезом и заливная рыба - на 54% и 27% соответственно, подсчитали... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T03:12

2023-12-14T03:12

2023-12-14T03:12

общество

россия

новый год

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Среди традиционных блюд новогоднего стола в России за год сильнее всего подорожали яйца под майонезом и заливная рыба - на 54% и 27% соответственно, подсчитали для РИА Новости аналитики системы сервисов "Контур.Маркет". В ходе исследования эксперты взяли блюда из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" - яйца под майонезом, заливную рыбу, оливье и селедку под шубой, и изучили чеки более 100 тысяч магазинов во всех регионах РФ за ноябрь и неполный декабрь 2022 и 2023 годов. Так, чтобы в этом году приготовить яйца под майонезом, придется заплатить на 54% больше, чем в прошлом году - 83,6 рубля против 54,3 рубля за порцию из пяти яиц. "В рецепте блюда: яйца, репчатый лук и майонез. Из этого набора сильнее всего подорожал лук: в ноябре-декабре 2023 года цена оказалась выше на 78%, чем в 2022 году. Куриные яйца выросли в цене на 69%, а майонез, напротив, подешевел на 7%", - выяснили аналитики. Второй по степени подорожания стала заливная рыба из филе осетра, моркови, яиц, лука, лимона, зелени и специй. Ее стоимость выросла на 27%, до 3154,8 рубля. При этом сильнее всего подорожали лук, яйца, а также морковь - на 71%. Также выросла стоимость осетра (на 27%) и лимонов (на 20%). Меньше всего из традиционных праздничных блюд подорожали салаты. Например, для приготовления оливье придется потратить на 23% больше денег, чем в прошлом году - 545,6 рубля. Среди ингредиентов наиболее заметно вырос в цене лук, а также морковь и яйца. Меньше всего выросли цены картофеля (на 19%) и вареной колбасы (на 9%), а майонез подешевел. В то же время, на покупку ингредиентов для селедки под шубой в этом году надо будет потратить на 18% больше, чем в прошлом - 327,8 рубля. "Основной продукт блюда - селедка - подорожал на 22% по сравнению с прошлым годом. Картофель вырос в цене на 19%, а свекла - на 3%. Такой рост можно считать незначительным на фоне других овощей, показавших максимальный рост: 78% у лука и 71% у моркови", - заключили аналитики.

https://ria.ru/20231214/vina-1915663872.html

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общество, россия, новый год