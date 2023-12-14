https://ria.ru/20231214/bismark-1915760387.html

Путин согласился со словами Бисмарка о том, кто выигрывает войны

Путин согласился со словами Бисмарка о том, кто выигрывает войны - РИА Новости, 14.12.2023

Путин согласился со словами Бисмарка о том, кто выигрывает войны

Президент России Владимир Путин согласился со словами бывшего первого канцлера Германской империи Отто Эдуарда Леопольда фон Бисмарка о том, что войны... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T13:14

2023-12-14T13:14

2023-12-14T13:14

итоги года с владимиром путиным

владимир путин

политика

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился со словами бывшего первого канцлера Германской империи Отто Эдуарда Леопольда фон Бисмарка о том, что войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя и священники. "Может быть, не к месту будет Бисмарка воспоминать, но тем не менее, он служил, когда-то в России, жил в России - хоть и стал выдающимся немецким деятелем. Он как-то сказал, что войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя и священники. И это правильно. Это точно абсолютно", - сказал Путин, подводя итоги года. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с "прямой линией". Бисмарк родился 1 апреля 1815 года, с 1859 года по 1862 год он был посланником Пруссии в России.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

итоги года с владимиром путиным, владимир путин, политика