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Путин согласился со словами Бисмарка о том, кто выигрывает войны - РИА Новости, 14.12.2023
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13:14 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/bismark-1915760387.html
Путин согласился со словами Бисмарка о том, кто выигрывает войны
Путин согласился со словами Бисмарка о том, кто выигрывает войны - РИА Новости, 14.12.2023
Путин согласился со словами Бисмарка о том, кто выигрывает войны
Президент России Владимир Путин согласился со словами бывшего первого канцлера Германской империи Отто Эдуарда Леопольда фон Бисмарка о том, что войны... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T13:14
2023-12-14T13:14
итоги года с владимиром путиным
владимир путин
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился со словами бывшего первого канцлера Германской империи Отто Эдуарда Леопольда фон Бисмарка о том, что войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя и священники. "Может быть, не к месту будет Бисмарка воспоминать, но тем не менее, он служил, когда-то в России, жил в России - хоть и стал выдающимся немецким деятелем. Он как-то сказал, что войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя и священники. И это правильно. Это точно абсолютно", - сказал Путин, подводя итоги года. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с "прямой линией". Бисмарк родился 1 апреля 1815 года, с 1859 года по 1862 год он был посланником Пруссии в России.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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итоги года с владимиром путиным, владимир путин, политика
Итоги года с Владимиром Путиным, Владимир Путин, Политика
Путин согласился со словами Бисмарка о том, кто выигрывает войны

Путин согласился с Бисмарком, что войны выигрывают учителя и священники

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился со словами бывшего первого канцлера Германской империи Отто Эдуарда Леопольда фон Бисмарка о том, что войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя и священники.
"Может быть, не к месту будет Бисмарка воспоминать, но тем не менее, он служил, когда-то в России, жил в России - хоть и стал выдающимся немецким деятелем. Он как-то сказал, что войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя и священники. И это правильно. Это точно абсолютно", - сказал Путин, подводя итоги года. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с "прямой линией".
Бисмарк родился 1 апреля 1815 года, с 1859 года по 1862 год он был посланником Пруссии в России.
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