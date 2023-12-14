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Первые девять беженцев прибыли в Финляндию из России

Первые девять беженцев прибыли в Финляндию из России - РИА Новости, 14.12.2023

Первые девять беженцев прибыли в Финляндию из России

Спустя два часа после открытия пропускного пункта Ниирала на финско-российской границе туда прибыли девять лиц, подавших заявление о международной защите,... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T12:14

2023-12-14T12:14

2023-12-14T12:14

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ХЕЛЬСИНКИ, 14 дек - РИА Новости. Спустя два часа после открытия пропускного пункта Ниирала на финско-российской границе туда прибыли девять лиц, подавших заявление о международной защите, сообщает в четверг финский погранотряд Северной Карелии. "Всего девять человек подали прошения о предоставлении убежища в Финляндии. Пограничная служба начала меры, связанные с приемом заявлений о предоставлении убежища", - говорится в сообщении погранотряда в сети микроблоков Х. Это первые беженцы, прибывшие в Финляндию через российскую границу после открытия КПП Ниирала в четверг, в 8 утра (9.00 мск). Ранее правительство Финляндии из-за неконтролируемого прибытия беженцев через границу с РФ закрыло все автотранспортные пропускные пункты с 30 ноября по 13 декабря. С 14 декабря кабмин решил открыть два КПП - Ваалимаа и Ниирала. Ваалима расположен на юго-востоке Финляндии, граничит с Выборгским районом Ленинградской области России, он будет работать круглосуточно. Ниирала расположен в южной части финской провинции Южная Карелия, граничит с Республикой Карелия. Он будет работать в зимнем графике (до конца действия зимнего времени - до конца марта 2024 года) с 8.00 до 20.00.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, финляндия, россия