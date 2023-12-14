https://ria.ru/20231214/bespilotnik-1915872225.html

Украинские военные сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Донецк

Украинские военные сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Донецк - РИА Новости, 14.12.2023

Украинские военные сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Донецк

Украинские войска в 16.10 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Петровский район Донецка, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T18:01

2023-12-14T18:01

2023-12-14T18:02

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

сцкк

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ДОНЕЦК, 14 дек - РИА Новости. Украинские войска в 16.10 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Петровский район Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.10 - город Донецк (Петровский район): сброшен ВОП (взрывоопасный предмет - ред.) с БПЛА", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Кроме того, с 8.20 до 14.00 ВСУ подвергали обстрелу Киевский и Кировский районы Донецка, выпустив по ним в общей сложности шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

донецк

донецкая народная республика

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донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк