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ПВО сбила беспилотник в Калужской области, сообщил губернатор - РИА Новости, 14.12.2023
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06:40 14.12.2023 (обновлено: 06:43 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/bespilotnik-1915675898.html
ПВО сбила беспилотник в Калужской области, сообщил губернатор
ПВО сбила беспилотник в Калужской области, сообщил губернатор - РИА Новости, 14.12.2023
ПВО сбила беспилотник в Калужской области, сообщил губернатор
Силы ПВО сбили беспилотник в Сухиничском районе Калужской области, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T06:40
2023-12-14T06:43
происшествия
калужская область
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Силы ПВО сбили беспилотник в Сухиничском районе Калужской области, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша."Сегодня ночью на территории Сухиничского района средствами ПВО сбит БПЛА. По информации работающих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет", - написал Шапша в Telegram-канале.
https://ria.ru/20231214/bespilotnik-1915673658.html
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РИА Новости
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96
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происшествия, калужская область
Происшествия, Калужская область
ПВО сбила беспилотник в Калужской области, сообщил губернатор

ПВО сбила беспилотник в Сухиничском районе Калужской области, сообщил губернатор

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗРПК "Панцирь-С1"
ЗРПК Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
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ЗРПК "Панцирь-С1". Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Силы ПВО сбили беспилотник в Сухиничском районе Калужской области, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
"Сегодня ночью на территории Сухиничского района средствами ПВО сбит БПЛА. По информации работающих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет", - написал Шапша в Telegram-канале.
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
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