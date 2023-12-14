https://ria.ru/20231214/bespilotnik-1915675898.html

ПВО сбила беспилотник в Калужской области, сообщил губернатор

ПВО сбила беспилотник в Калужской области, сообщил губернатор - РИА Новости, 14.12.2023

ПВО сбила беспилотник в Калужской области, сообщил губернатор

Силы ПВО сбили беспилотник в Сухиничском районе Калужской области, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T06:40

2023-12-14T06:40

2023-12-14T06:43

происшествия

калужская область

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Силы ПВО сбили беспилотник в Сухиничском районе Калужской области, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша."Сегодня ночью на территории Сухиничского района средствами ПВО сбит БПЛА. По информации работающих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет", - написал Шапша в Telegram-канале.

https://ria.ru/20231214/bespilotnik-1915673658.html

калужская область

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2023

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происшествия, калужская область