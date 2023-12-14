https://ria.ru/20231214/bespilotnik-1915675898.html
ПВО сбила беспилотник в Калужской области, сообщил губернатор
ПВО сбила беспилотник в Калужской области, сообщил губернатор - РИА Новости, 14.12.2023
ПВО сбила беспилотник в Калужской области, сообщил губернатор
Силы ПВО сбили беспилотник в Сухиничском районе Калужской области, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T06:40
2023-12-14T06:40
2023-12-14T06:43
происшествия
калужская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781646434_0:34:3072:1762_1920x0_80_0_0_2919f9156e86ec6822e2e8829057a62f.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Силы ПВО сбили беспилотник в Сухиничском районе Калужской области, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша."Сегодня ночью на территории Сухиничского района средствами ПВО сбит БПЛА. По информации работающих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет", - написал Шапша в Telegram-канале.
https://ria.ru/20231214/bespilotnik-1915673658.html
калужская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781646434_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_54d3df7948ca3c46fb29ec01b34921b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, калужская область
Происшествия, Калужская область
ПВО сбила беспилотник в Калужской области, сообщил губернатор
ПВО сбила беспилотник в Сухиничском районе Калужской области, сообщил губернатор