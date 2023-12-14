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Собянин сообщил о нейтрализации еще одного беспилотника под Наро-Фоминском
Собянин сообщил о нейтрализации еще одного беспилотника под Наро-Фоминском - РИА Новости, 14.12.2023
Собянин сообщил о нейтрализации еще одного беспилотника под Наро-Фоминском
В Наро-Фоминском городском округе силы ПВО отразили вторую за ночь атаку беспилотника, направлявшегося к Москве, предварительно, пострадавших и разрушений нет,... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T05:31
2023-12-14T05:31
2023-12-14T05:48
москва
сергей собянин
происшествия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В Наро-Фоминском городском округе силы ПВО отразили вторую за ночь атаку беспилотника, направлявшегося к Москве, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Выявлена и пресечена силами ПВО еще одна попытка пролета беспилотника к Москве (в Наро-Фоминском городском округе). Разрушений и пострадавших после падения обломков, предварительно, также нет", - написал он в Telegram-канале.Двумя часами ранее Собянин сообщил об отражении в окрестностях Наро-Фоминска еще одной атаки БПЛА, тогда также обошлось без пострадавших и разрушений.ВСУ регулярно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО.
https://ria.ru/20231213/pvo-1915528561.html
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москва, сергей собянин, происшествия
Москва, Сергей Собянин, Происшествия
Собянин сообщил о нейтрализации еще одного беспилотника под Наро-Фоминском
Собянин: под Наро-Фоминском ПВО отразила еще одну атаку беспилотника