https://ria.ru/20231214/bespilotnik-1915673658.html

Собянин сообщил о нейтрализации еще одного беспилотника под Наро-Фоминском

Собянин сообщил о нейтрализации еще одного беспилотника под Наро-Фоминском - РИА Новости, 14.12.2023

Собянин сообщил о нейтрализации еще одного беспилотника под Наро-Фоминском

В Наро-Фоминском городском округе силы ПВО отразили вторую за ночь атаку беспилотника, направлявшегося к Москве, предварительно, пострадавших и разрушений нет,... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T05:31

2023-12-14T05:31

2023-12-14T05:48

москва

сергей собянин

происшествия

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В Наро-Фоминском городском округе силы ПВО отразили вторую за ночь атаку беспилотника, направлявшегося к Москве, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Выявлена и пресечена силами ПВО еще одна попытка пролета беспилотника к Москве (в Наро-Фоминском городском округе). Разрушений и пострадавших после падения обломков, предварительно, также нет", - написал он в Telegram-канале.Двумя часами ранее Собянин сообщил об отражении в окрестностях Наро-Фоминска еще одной атаки БПЛА, тогда также обошлось без пострадавших и разрушений.ВСУ регулярно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО.

https://ria.ru/20231213/pvo-1915528561.html

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москва, сергей собянин, происшествия