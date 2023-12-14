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Собянин сообщил о нейтрализации еще одного беспилотника под Наро-Фоминском - РИА Новости, 14.12.2023
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05:31 14.12.2023 (обновлено: 05:48 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/bespilotnik-1915673658.html
Собянин сообщил о нейтрализации еще одного беспилотника под Наро-Фоминском
Собянин сообщил о нейтрализации еще одного беспилотника под Наро-Фоминском - РИА Новости, 14.12.2023
Собянин сообщил о нейтрализации еще одного беспилотника под Наро-Фоминском
В Наро-Фоминском городском округе силы ПВО отразили вторую за ночь атаку беспилотника, направлявшегося к Москве, предварительно, пострадавших и разрушений нет,... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T05:31
2023-12-14T05:48
москва
сергей собянин
происшествия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В Наро-Фоминском городском округе силы ПВО отразили вторую за ночь атаку беспилотника, направлявшегося к Москве, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.&quot;Выявлена и пресечена силами ПВО еще одна попытка пролета беспилотника к Москве (в Наро-Фоминском городском округе). Разрушений и пострадавших после падения обломков, предварительно, также нет&quot;, - написал он в Telegram-канале.Двумя часами ранее Собянин сообщил об отражении в окрестностях Наро-Фоминска еще одной атаки БПЛА, тогда также обошлось без пострадавших и разрушений.ВСУ регулярно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО.
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москва, сергей собянин, происшествия
Москва, Сергей Собянин, Происшествия
Собянин сообщил о нейтрализации еще одного беспилотника под Наро-Фоминском

Собянин: под Наро-Фоминском ПВО отразила еще одну атаку беспилотника

© РИА Новости / Пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ | Перейти в медиабанкСамоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования "Панцирь-С1"
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ
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Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования "Панцирь-С1". Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В Наро-Фоминском городском округе силы ПВО отразили вторую за ночь атаку беспилотника, направлявшегося к Москве, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«

"Выявлена и пресечена силами ПВО еще одна попытка пролета беспилотника к Москве (в Наро-Фоминском городском округе). Разрушений и пострадавших после падения обломков, предварительно, также нет", - написал он в Telegram-канале.

Двумя часами ранее Собянин сообщил об отражении в окрестностях Наро-Фоминска еще одной атаки БПЛА, тогда также обошлось без пострадавших и разрушений.
ВСУ регулярно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО.
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
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МоскваСергей СобянинПроисшествия
 
 
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