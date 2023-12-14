https://ria.ru/20231214/bespilotnik-1915670074.html
В районе Наро-Фоминска сбили беспилотник, сообщил Собянин
В районе Наро-Фоминска сбили беспилотник, сообщил Собянин - РИА Новости, 14.12.2023
В районе Наро-Фоминска сбили беспилотник, сообщил Собянин
Силы ПВО сбили в ночь на четверг в Наро-Фоминском городском округе беспилотник, направлявшийся к Москве, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T03:41
2023-12-14T03:41
2023-12-14T03:54
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Силы ПВО сбили в ночь на четверг в Наро-Фоминском городском округе беспилотник, направлявшийся к Москве, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Сегодня ночью силами ПВО в Наро-Фоминском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - написал Собянин в Telegram-канале.Предыдущую попытку атаки на Москву ВСУ предприняли 29 ноября. Тогда силы ПВО сбили дрон под Подольском.ВСУ регулярно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО.
https://ria.ru/20231213/bespilotnik-1915627761.html
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москва, сергей собянин
В районе Наро-Фоминска сбили беспилотник, сообщил Собянин
Собянин: ПВО сбила беспилотник в Наро-Фоминском городском округе