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В районе Наро-Фоминска сбили беспилотник, сообщил Собянин - РИА Новости, 14.12.2023
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03:41 14.12.2023 (обновлено: 03:54 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/bespilotnik-1915670074.html
В районе Наро-Фоминска сбили беспилотник, сообщил Собянин
В районе Наро-Фоминска сбили беспилотник, сообщил Собянин - РИА Новости, 14.12.2023
В районе Наро-Фоминска сбили беспилотник, сообщил Собянин
Силы ПВО сбили в ночь на четверг в Наро-Фоминском городском округе беспилотник, направлявшийся к Москве, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T03:41
2023-12-14T03:54
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Силы ПВО сбили в ночь на четверг в Наро-Фоминском городском округе беспилотник, направлявшийся к Москве, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Сегодня ночью силами ПВО в Наро-Фоминском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - написал Собянин в Telegram-канале.Предыдущую попытку атаки на Москву ВСУ предприняли 29 ноября. Тогда силы ПВО сбили дрон под Подольском.ВСУ регулярно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО.
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москва, сергей собянин
Москва, Сергей Собянин
В районе Наро-Фоминска сбили беспилотник, сообщил Собянин

Собянин: ПВО сбила беспилотник в Наро-Фоминском городском округе

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1". Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Силы ПВО сбили в ночь на четверг в Наро-Фоминском городском округе беспилотник, направлявшийся к Москве, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«
"Сегодня ночью силами ПВО в Наро-Фоминском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - написал Собянин в Telegram-канале.
Предыдущую попытку атаки на Москву ВСУ предприняли 29 ноября. Тогда силы ПВО сбили дрон под Подольском.
ВСУ регулярно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО.
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