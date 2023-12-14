https://ria.ru/20231214/bastrykin-1915924474.html

Бастрыкин взял на контроль меры реагирования на жалобы россиян президенту

Бастрыкин взял на контроль меры реагирования на жалобы россиян президенту - РИА Новости, 14.12.2023

Бастрыкин взял на контроль меры реагирования на жалобы россиян президенту

Глава СК Александр Бастрыкин взял на личный контроль меры реагирования на жалобы людей, озвученные президенту России Владимиру Путину во время прямой линии и... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T23:32

2023-12-14T23:32

2023-12-14T23:32

россия

республика крым

севастополь

александр бастрыкин

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

итоги года с владимиром путиным

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Глава СК Александр Бастрыкин взял на личный контроль меры реагирования на жалобы людей, озвученные президенту России Владимиру Путину во время прямой линии и пресс-конференции, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Председателем СК России взяты на контроль меры реагирования на вопросы граждан, поступившие на прямую линию с президентом Российской Федерации... Главой ведомства дано поручение руководителям следственных управлений по Республике Крым и городу Севастополю, Ивановской, Волгоградской областям и ГВСУ представить доклады об установленных обстоятельствах в ходе проверок и принятых мерах по обращениям граждан", - говорится в сообщении ведомства. Ранее сообщалось, что после прямой линии с Путиным проверки проводятся в отношении неудовлетворительного состояния спортивного зала в крымской Солнечной Долине, а также проверяется информация об отсутствии водоснабжения в деревне Акишево Ивановской области. Кроме того, следователи проверят жалобу волгоградского фермера на отсутствие дороги к хутору Серебрянский. Помимо этого, военные следственные органы СК России примут меры в связи с обращением участвующей в СВО военнослужащей, сообщившей о том, что полученные ей льготы неприменимы к ее близкой родственнице, проживающей в другом субъекте.

https://ria.ru/20231214/putin-1915853175.html

россия

республика крым

севастополь

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, республика крым, севастополь, александр бастрыкин, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), итоги года с владимиром путиным