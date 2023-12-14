Бастрыкин взял на контроль меры реагирования на жалобы россиян президенту
Бастрыкин проконтролирует меры реагирования на жалобы, озвученные президенту
© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Глава СК Александр Бастрыкин взял на личный контроль меры реагирования на жалобы людей, озвученные президенту России Владимиру Путину во время прямой линии и пресс-конференции, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
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"Председателем СК России взяты на контроль меры реагирования на вопросы граждан, поступившие на прямую линию с президентом Российской Федерации... Главой ведомства дано поручение руководителям следственных управлений по Республике Крым и городу Севастополю, Ивановской, Волгоградской областям и ГВСУ представить доклады об установленных обстоятельствах в ходе проверок и принятых мерах по обращениям граждан", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что после прямой линии с Путиным проверки проводятся в отношении неудовлетворительного состояния спортивного зала в крымской Солнечной Долине, а также проверяется информация об отсутствии водоснабжения в деревне Акишево Ивановской области. Кроме того, следователи проверят жалобу волгоградского фермера на отсутствие дороги к хутору Серебрянский. Помимо этого, военные следственные органы СК России примут меры в связи с обращением участвующей в СВО военнослужащей, сообщившей о том, что полученные ей льготы неприменимы к ее близкой родственнице, проживающей в другом субъекте.