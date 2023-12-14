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Бастрыкин взял на контроль меры реагирования на жалобы россиян президенту - РИА Новости, 14.12.2023
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23:32 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/bastrykin-1915924474.html
Бастрыкин взял на контроль меры реагирования на жалобы россиян президенту
Бастрыкин взял на контроль меры реагирования на жалобы россиян президенту - РИА Новости, 14.12.2023
Бастрыкин взял на контроль меры реагирования на жалобы россиян президенту
Глава СК Александр Бастрыкин взял на личный контроль меры реагирования на жалобы людей, озвученные президенту России Владимиру Путину во время прямой линии и... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T23:32
2023-12-14T23:32
россия
республика крым
севастополь
александр бастрыкин
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
итоги года с владимиром путиным
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Глава СК Александр Бастрыкин взял на личный контроль меры реагирования на жалобы людей, озвученные президенту России Владимиру Путину во время прямой линии и пресс-конференции, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Председателем СК России взяты на контроль меры реагирования на вопросы граждан, поступившие на прямую линию с президентом Российской Федерации... Главой ведомства дано поручение руководителям следственных управлений по Республике Крым и городу Севастополю, Ивановской, Волгоградской областям и ГВСУ представить доклады об установленных обстоятельствах в ходе проверок и принятых мерах по обращениям граждан", - говорится в сообщении ведомства. Ранее сообщалось, что после прямой линии с Путиным проверки проводятся в отношении неудовлетворительного состояния спортивного зала в крымской Солнечной Долине, а также проверяется информация об отсутствии водоснабжения в деревне Акишево Ивановской области. Кроме того, следователи проверят жалобу волгоградского фермера на отсутствие дороги к хутору Серебрянский. Помимо этого, военные следственные органы СК России примут меры в связи с обращением участвующей в СВО военнослужащей, сообщившей о том, что полученные ей льготы неприменимы к ее близкой родственнице, проживающей в другом субъекте.
https://ria.ru/20231214/putin-1915853175.html
россия
республика крым
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россия, республика крым, севастополь, александр бастрыкин, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), итоги года с владимиром путиным
Россия, Республика Крым, Севастополь, Александр Бастрыкин, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ), Итоги года с Владимиром Путиным
Бастрыкин взял на контроль меры реагирования на жалобы россиян президенту

Бастрыкин проконтролирует меры реагирования на жалобы, озвученные президенту

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Глава СК Александр Бастрыкин взял на личный контроль меры реагирования на жалобы людей, озвученные президенту России Владимиру Путину во время прямой линии и пресс-конференции, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
«
"Председателем СК России взяты на контроль меры реагирования на вопросы граждан, поступившие на прямую линию с президентом Российской Федерации... Главой ведомства дано поручение руководителям следственных управлений по Республике Крым и городу Севастополю, Ивановской, Волгоградской областям и ГВСУ представить доклады об установленных обстоятельствах в ходе проверок и принятых мерах по обращениям граждан", - говорится в сообщении ведомства.
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
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Вчера, 18:14
Ранее сообщалось, что после прямой линии с Путиным проверки проводятся в отношении неудовлетворительного состояния спортивного зала в крымской Солнечной Долине, а также проверяется информация об отсутствии водоснабжения в деревне Акишево Ивановской области. Кроме того, следователи проверят жалобу волгоградского фермера на отсутствие дороги к хутору Серебрянский. Помимо этого, военные следственные органы СК России примут меры в связи с обращением участвующей в СВО военнослужащей, сообщившей о том, что полученные ей льготы неприменимы к ее близкой родственнице, проживающей в другом субъекте.
 
РоссияРеспублика КрымСевастопольАлександр БастрыкинВладимир ПутинСледственный комитет России (СК РФ)Итоги года с Владимиром Путиным
 
 
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