https://ria.ru/20231214/bashkiriya-1915679808.html

Хабиров рассказал о создании умной колонки, говорящей на башкирском языке

Хабиров рассказал о создании умной колонки, говорящей на башкирском языке - РИА Новости, 14.12.2023

Хабиров рассказал о создании умной колонки, говорящей на башкирском языке

Программисты Башкирии создали умную колонку "hомай", говорящую на башкирском языке, сообщил глава региона Радий Хабиров в своём Telegram-канале. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T08:25

2023-12-14T08:25

2023-12-14T09:39

общество

радий хабиров

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УФА, 14 дек - РИА Новости. Программисты Башкирии создали умную колонку "hомай", говорящую на башкирском языке, сообщил глава региона Радий Хабиров в своём Telegram-канале. "В Башкортостане придумали умную колонку, которая говорит на башкирском языке. Она понимает башкирскую и русскую речь, может переводить с одного языка на другой, отвечать на вопросы, включать музыку и сказки, находить рецепты блюд башкирской кухни. А еще с ее помощью очень легко изучать башкирский язык – и взрослым, и детям", - написал Хабиров. По его словам, проект называется "Һомай". Его разработала группа программистов под руководством Айгиза Кунафина. В основе умной колонки – чат-бот с искусственным интеллектом. Ее еще будут совершенствовать, впереди много работы, отметил он. "Пока "Һомай" существует в пяти экземплярах – их передадут в детские сады с изучением родного башкирского языка. Следующие 200 умных колонок сделают для школ. А после – планируют начать производить и на продажу. "Һомай" – один из победителей нашего ежегодного конкурса грантов, которые мы выделяем на сохранение и развитие языков народов Башкортостана. Именно для поддержки таких проектов мы их и учредили. Я глубоко убежден, что заставить учить, а тем более любить родной язык и культуру – нельзя. Но можно сделать процесс обучения интересным и очень увлекательным, используя самые современные методики и технологии" ,- добавил Хабиров. В республике День башкирского языка отмечают 14 декабря.

https://ria.ru/20231031/svadba-1906387867.html

https://ria.ru/20230404/yandeks-1862874886.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, радий хабиров