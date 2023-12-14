https://ria.ru/20231214/azerbaydzhan-1915693254.html

Пашинян назвал подписание мира с Азербайджаном в ближайшем будущем реальным

Пашинян назвал подписание мира с Азербайджаном в ближайшем будущем реальным - РИА Новости, 14.12.2023

Пашинян назвал подписание мира с Азербайджаном в ближайшем будущем реальным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает реальным подписание мирного договора с Азербайджаном в ближайшем будущем. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T10:11

2023-12-14T10:11

2023-12-14T10:11

в мире

азербайджан

армения

никол пашинян

ильхам алиев

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

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ЕРЕВАН, 14 дек - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает реальным подписание мирного договора с Азербайджаном в ближайшем будущем. "Если Азербайджан не откажется от согласованных договоренностей и принципов, то подписание с Азербайджаном мирного договора в ближайшем будущем становится очень реалистичным", - заявил Пашинян в ходе стартовавшей в Ереване министерской встречи развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. Он добавил, что Армения подтверждает приверженность достигнутым договоренностям. Армянский премьер напомнил, что накануне Азербайджан передал Армении 32 военнопленных. "Хотел бы считать это событие нулевой точкой, с которой можно приложить усилия для того, чтобы все дальнейшие новости больше свидетельствовали о повышении вероятности подписания мирного договора, а не наоборот", - сказал Пашинян. Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке 35 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В регионе разместились российские миротворцы. Армения за все время существования непризнанной республики в Карабахе не признавала ее суверенитет. Баку 19 сентября 2023 года после многомесячной блокады Карабаха начал там военную операцию. В итоге президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. Как заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.

https://ria.ru/20230926/armeniya-1898576110.html

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, азербайджан, армения, никол пашинян, ильхам алиев, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе