https://ria.ru/20231214/avtoritet-1915877437.html

В Дагестане криминальному авторитету, заправлявшему в колонии, дали срок

В Дагестане криминальному авторитету, заправлявшему в колонии, дали срок - РИА Новости, 14.12.2023

В Дагестане криминальному авторитету, заправлявшему в колонии, дали срок

Верховный суд Дагестана приговорил криминального авторитета и "положенца" местной колонии Муршида Макачова к 8,5 годам лишения свободы, сообщили в четверг в... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T18:20

2023-12-14T18:20

2023-12-14T18:20

происшествия

россия

кумторкалинский район

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МАХАЧКАЛА, 14 дек - РИА Новости. Верховный суд Дагестана приговорил криминального авторитета и "положенца" местной колонии Муршида Макачова к 8,5 годам лишения свободы, сообщили в четверг в пресс-службе суда. Макачов был задержан в феврале 2022 года. "Положенцем" на воровском жаргоне называют осужденного, которого назначает "вор в законе". Он имеет право принимать решения в отсутствие главного. "В Верховном суде республики провозглашен приговор в отношении​ Макачова М. И., обвинявшегося в совершении преступления, предусмотренного ст. 210.1 УК РФ ("Занятие высшего положения в преступной иерархии")… Приговором суда Макачову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8​ лет и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год. Макачов арестован в зале суда", – говорится в сообщении. По данным следствия, неоднократно судимый Макачов в сентябре 2019 года, отбывая наказание в исправительной колонии №7 в поселке Ново-Тюбе Кумторкалинского района Дагестана, занял высшее положение в преступной иерархии среди осужденных этого учреждения. В частности, Макачов курировал осужденных, решал вопросы с присвоением криминальных статусов, назначал "смотрящих", формировал так называемый "общак", распространял среди заключенных специфическую субкультуру со своими традициями, символикой и жаргоном.

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происшествия, россия, кумторкалинский район