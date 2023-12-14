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Путин поручил возродить отрасль автокомпонентов - РИА Новости, 14.12.2023
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15:13 14.12.2023 (обновлено: 15:31 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/avtokomponenty-1915810594.html
Путин поручил возродить отрасль автокомпонентов
Путин поручил возродить отрасль автокомпонентов - РИА Новости, 14.12.2023
Путин поручил возродить отрасль автокомпонентов
Отрасль автокомпонентов в России была утрачена, ее надо возрождать, над вопросом активно работают и Минпромторг, и производители, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T15:13
2023-12-14T15:31
россия
владимир путин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
итоги года с владимиром путиным
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Отрасль автокомпонентов в России была утрачена, ее надо возрождать, над вопросом активно работают и Минпромторг, и производители, заявил президент РФ Владимир Путин."Вторая ключевая задача - это создание своих компонентов. Потому что у нас передоверились нашим так называемым партнерам и вот эта отрасль автокомпонентов у нас практически была утрачена совсем. Поэтому надо ее воссоздавать. Минпромторг этим занимается, задача решается", - сказал Путин на большой ежегодной пресс-конференции, которая в этом году совмещена с прямой линией."Я вас уверяю: работает Минпромторг над этим, очень активно, производители активно работают. Уверен, что они добьются результата", - добавил он.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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россия, владимир путин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), итоги года с владимиром путиным
Россия, Владимир Путин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Итоги года с Владимиром Путиным
Путин поручил возродить отрасль автокомпонентов

Путин поручил Минторгу возродить утраченную в России отрасль автокомпонентов

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместную "прямую линию" с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную "прямую линию" с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Отрасль автокомпонентов в России была утрачена, ее надо возрождать, над вопросом активно работают и Минпромторг, и производители, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Вторая ключевая задача - это создание своих компонентов. Потому что у нас передоверились нашим так называемым партнерам и вот эта отрасль автокомпонентов у нас практически была утрачена совсем. Поэтому надо ее воссоздавать. Минпромторг этим занимается, задача решается", - сказал Путин на большой ежегодной пресс-конференции, которая в этом году совмещена с прямой линией.
«
"Я вас уверяю: работает Минпромторг над этим, очень активно, производители активно работают. Уверен, что они добьются результата", - добавил он.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
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