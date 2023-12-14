https://ria.ru/20231214/avtokomponenty-1915810594.html

Путин поручил возродить отрасль автокомпонентов

Путин поручил возродить отрасль автокомпонентов - РИА Новости, 14.12.2023

Путин поручил возродить отрасль автокомпонентов

Отрасль автокомпонентов в России была утрачена, ее надо возрождать, над вопросом активно работают и Минпромторг, и производители, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T15:13

2023-12-14T15:13

2023-12-14T15:31

россия

владимир путин

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

итоги года с владимиром путиным

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Отрасль автокомпонентов в России была утрачена, ее надо возрождать, над вопросом активно работают и Минпромторг, и производители, заявил президент РФ Владимир Путин."Вторая ключевая задача - это создание своих компонентов. Потому что у нас передоверились нашим так называемым партнерам и вот эта отрасль автокомпонентов у нас практически была утрачена совсем. Поэтому надо ее воссоздавать. Минпромторг этим занимается, задача решается", - сказал Путин на большой ежегодной пресс-конференции, которая в этом году совмещена с прямой линией."Я вас уверяю: работает Минпромторг над этим, очень активно, производители активно работают. Уверен, что они добьются результата", - добавил он.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

https://radiosputnik.ru/20231214/putin-1915806887.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), итоги года с владимиром путиным