https://ria.ru/20231214/avtokomponenty-1915810594.html
Путин поручил возродить отрасль автокомпонентов
Путин поручил возродить отрасль автокомпонентов - РИА Новости, 14.12.2023
Путин поручил возродить отрасль автокомпонентов
Отрасль автокомпонентов в России была утрачена, ее надо возрождать, над вопросом активно работают и Минпромторг, и производители, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T15:13
2023-12-14T15:13
2023-12-14T15:31
россия
владимир путин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
итоги года с владимиром путиным
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915804783_0:0:3239:1822_1920x0_80_0_0_f3758aee62b227e83292b49f7febb55b.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Отрасль автокомпонентов в России была утрачена, ее надо возрождать, над вопросом активно работают и Минпромторг, и производители, заявил президент РФ Владимир Путин."Вторая ключевая задача - это создание своих компонентов. Потому что у нас передоверились нашим так называемым партнерам и вот эта отрасль автокомпонентов у нас практически была утрачена совсем. Поэтому надо ее воссоздавать. Минпромторг этим занимается, задача решается", - сказал Путин на большой ежегодной пресс-конференции, которая в этом году совмещена с прямой линией."Я вас уверяю: работает Минпромторг над этим, очень активно, производители активно работают. Уверен, что они добьются результата", - добавил он.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
https://radiosputnik.ru/20231214/putin-1915806887.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915804783_40:0:2769:2047_1920x0_80_0_0_a88c790d5b8c8c0feccbcaad9080ae04.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), итоги года с владимиром путиным
Россия, Владимир Путин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Итоги года с Владимиром Путиным
Путин поручил возродить отрасль автокомпонентов
Путин поручил Минторгу возродить утраченную в России отрасль автокомпонентов