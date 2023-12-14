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Путин рассказал, как относятся к Aurus в Эмиратах

Путин рассказал, как относятся к Aurus в Эмиратах - РИА Новости, 14.12.2023

Путин рассказал, как относятся к Aurus в Эмиратах

Друзьям в Объединённых Арабских Эмиратах нравится Aurus, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T15:06

2023-12-14T15:06

2023-12-14T15:28

итоги года с владимиром путиным

экономика

технологии

оаэ

россия

владимир путин

денис мантуров

научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Друзьям в Объединённых Арабских Эмиратах нравится Aurus, заявил президент России Владимир Путин."В Эмиратах начали сборку осуществлять Aurus. Нашим друзьям в Эмиратах нравится эта машина наряду с другими производителями. У нас целая линейка Aurus - и лимузины, и седаны, и джипы, и автобус будет. Это нужно начать производить серийно, и тогда сразу цены упадут на них, но это время нужно для этого", - сказал Путин, подводя итоги года.Большая ежегодная пресс-конференция президента России в этом году совмещена с прямой линией.Aurus – первое в России производство коммерческой линейки автомобилей класса "люкс". Реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы "Соллерс" и фонда Tawazun из ОАЭ. Акционеры Aurus – ФГУП "НАМИ" (63,5%), Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).Газета "Ведомости" в конце октября со ссылкой на источники сообщала, что "Газпром" может войти в капитал Aurus. Речь может идти о доле до 40%, отмечали источники.Глава Минпромторга России Денис Мантуров в начале ноября сообщал, что министерство ведет с "Газпромом" совместную работу для развития бренда Aurus. -0-Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

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итоги года с владимиром путиным, экономика, технологии, оаэ, россия, владимир путин, денис мантуров, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", газпром, соллерс