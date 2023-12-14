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Армения не предоставила подтверждений нарушения соглашений телеканалами - РИА Новости, 14.12.2023
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22:47 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/armeniya-1915920649.html
Армения не предоставила подтверждений нарушения соглашений телеканалами
Армения не предоставила подтверждений нарушения соглашений телеканалами - РИА Новости, 14.12.2023
Армения не предоставила подтверждений нарушения соглашений телеканалами
Армения не предоставила конкретных документальных подтверждений нарушения российскими телеканалами межгосударственного соглашения в области массовых... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T22:47
2023-12-14T22:47
армения
россия
ереван
никол пашинян
бэлла черкесова
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Армения не предоставила конкретных документальных подтверждений нарушения российскими телеканалами межгосударственного соглашения в области массовых коммуникаций, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минцифры России. Отмечается, что 14 декабря на полях заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Армения состоялась встреча заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникации Российской Федерации Бэллы Черкесовой с заместителем министра высокотехнологичной промышленности Республики Армения Аветом Погосяном. "Армянская сторона заявила о нарушениях статьи 5 Соглашения о сотрудничестве в сфере массовых коммуникаций между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения. Российская сторона приняла к сведению обеспокоенность армянской стороны. Вместе с тем конкретных документальных подтверждений указанных фактов коллегами представлено не было", - говорится в сообщении. Согласно соглашению, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, статья, о нарушении которой заявила армянская сторона регулирует принципы осуществления вещания одной страной на территории другой страны. Так, например, телевещатели должны исключать программы оскорбительного содержания в отношении народов и национальных ценностей страны, исключить вмешательства в предвыборные кампании и внутриполитическую жизнь, соблюдать законодательство, получить международные права на вещание. В министерстве отметили, что по итогам встречи сторонами подписано совместное заявление, которое закрепило договоренности обеспечивать полноценную реализацию Соглашения и оперативно разрешать возникающие вопросы и поддерживать тесное сотрудничество между профильными ведомствами. Ранее в армянском министерстве высокотехнологической промышленности заявили в четверг, что российская сторона признала факт нарушения межгосударственного соглашения в области массовых телекоммуникаций российскими телеканалами, вещающими в Армении. В конце ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянская сторона запросила консультации с РФ из-за проблем, зафиксированных при вещании российских телеканалов в республике. По словам Пашиняна, между Ереваном и Москвой подписано межправительственное соглашение, регулирующее порядок вещания российских телеканалов в Армении и армянских каналов в РФ. Он добавил, что это соглашение исключает вмешательство во внутренние дела друг друга и шаги по дестабилизации внутриполитической ситуации. Пашинян уточнил, что комиссия по телевидению и радио Армении и министерство высокотехнологической промышленности выявили определенные проблемы, которые нарушают договор, и, "учитывая дружеские отношения между Арменией и Россией, министерство высокотехнологической промышленности направило официальное письмо российской стороне, запросив консультации". В конце октября министр высокотехнологической промышленности Армении Роберт Хачатрян обвинил вещающие в Армении российские телеканалы в "определенных нарушениях", при этом назвав конкретно лишь один эпизод. До этого МИД Армении передал ноту протеста послу РФ в Ереване из-за телепередачи, которая вышла 23 октября на российском Первом канале, в которой, по утверждению армянского ведомства, "были озвучены оскорбительные и совершенно неприемлемые высказывания в адрес высокопоставленных официальных лиц Республики Армения".
https://ria.ru/20231207/armeniya-1914309386.html
https://ria.ru/20231214/pashinyan-1915816314.html
https://ria.ru/20231204/telekanaly-1913592818.html
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армения, россия, ереван, никол пашинян, бэлла черкесова
Армения, Россия, Ереван, Никол Пашинян, Бэлла Черкесова
Армения не предоставила подтверждений нарушения соглашений телеканалами

Армения не предоставила России подтверждений нарушения соглашений телеканалами

© РИА Новости / Артём КоренюкТВ-пульт
ТВ-пульт - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Артём Коренюк
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Армения не предоставила конкретных документальных подтверждений нарушения российскими телеканалами межгосударственного соглашения в области массовых коммуникаций, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минцифры России.
Отмечается, что 14 декабря на полях заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Армения состоялась встреча заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникации Российской Федерации Бэллы Черкесовой с заместителем министра высокотехнологичной промышленности Республики Армения Аветом Погосяном.
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"Армянская сторона заявила о нарушениях статьи 5 Соглашения о сотрудничестве в сфере массовых коммуникаций между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения. Российская сторона приняла к сведению обеспокоенность армянской стороны. Вместе с тем конкретных документальных подтверждений указанных фактов коллегами представлено не было", - говорится в сообщении.
Согласно соглашению, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, статья, о нарушении которой заявила армянская сторона регулирует принципы осуществления вещания одной страной на территории другой страны. Так, например, телевещатели должны исключать программы оскорбительного содержания в отношении народов и национальных ценностей страны, исключить вмешательства в предвыборные кампании и внутриполитическую жизнь, соблюдать законодательство, получить международные права на вещание.
В министерстве отметили, что по итогам встречи сторонами подписано совместное заявление, которое закрепило договоренности обеспечивать полноценную реализацию Соглашения и оперативно разрешать возникающие вопросы и поддерживать тесное сотрудничество между профильными ведомствами.
Ранее в армянском министерстве высокотехнологической промышленности заявили в четверг, что российская сторона признала факт нарушения межгосударственного соглашения в области массовых телекоммуникаций российскими телеканалами, вещающими в Армении.
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В конце октября министр высокотехнологической промышленности Армении Роберт Хачатрян обвинил вещающие в Армении российские телеканалы в "определенных нарушениях", при этом назвав конкретно лишь один эпизод. До этого МИД Армении передал ноту протеста послу РФ в Ереване из-за телепередачи, которая вышла 23 октября на российском Первом канале, в которой, по утверждению армянского ведомства, "были озвучены оскорбительные и совершенно неприемлемые высказывания в адрес высокопоставленных официальных лиц Республики Армения".
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