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СМИ: в Аргентине цены на бензин растут на 37% после новых мер властей - РИА Новости, 14.12.2023
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06:06 14.12.2023 (обновлено: 06:15 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/argentina-1915675158.html
СМИ: в Аргентине цены на бензин растут на 37% после новых мер властей
СМИ: в Аргентине цены на бензин растут на 37% после новых мер властей - РИА Новости, 14.12.2023
СМИ: в Аргентине цены на бензин растут на 37% после новых мер властей
Нефтяники Аргентины поднимают цены на бензин на 37% после оглашения новым правительством мер по выходу из экономического кризиса, сообщил телеканал TN. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T06:06
2023-12-14T06:15
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аргентина
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БУЭНОС-АЙРЕС, 14 дек – РИА Новости. Нефтяники Аргентины поднимают цены на бензин на 37% после оглашения новым правительством мер по выходу из экономического кризиса, сообщил телеканал TN. "После заявлений министра экономики Луиса Капуто нефтяные компании заявили о повышении цен на бензин и дизельное топливо. Shell подняла цены на 37% на всех станциях страны. (Государственная) YPF и остальные нефтяные компании повторят этот рост в ближайшие несколько часов", - сообщает телеканал со ссылкой на источники. Это уже второе повышение за последние несколько дней. Так, за пару дней до инаугурации нового президента Хавьера Милея цены на большинстве заправок выросли примерно на 15%. Во вторник, 12 декабря, министр экономики страны Луис Капуто сообщил, что власти вдвое ослабят курс нацвалюты – до 800 песо. Кроме того, будут снижены субсидии на транспорт и энергию. Государство перестанет финансировать инфраструктурные работы, сократит госаппарат. Власти считают эти меры неизбежными: они нужны для того, чтобы избежать катастрофы, гиперинфляции, сказал официальный представитель президента Мануэль Адорни.
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в мире, аргентина
В мире, Аргентина
СМИ: в Аргентине цены на бензин растут на 37% после новых мер властей

TN: нефтяники Аргентины поднимают цены на бензин на 37% после новых мер властей

© AP Photo / Natacha PisarenkoИзбранный президент Аргентины Хавьер Милей
Избранный президент Аргентины Хавьер Милей - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Избранный президент Аргентины Хавьер Милей. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 14 дек – РИА Новости. Нефтяники Аргентины поднимают цены на бензин на 37% после оглашения новым правительством мер по выходу из экономического кризиса, сообщил телеканал TN.
«
"После заявлений министра экономики Луиса Капуто нефтяные компании заявили о повышении цен на бензин и дизельное топливо. Shell подняла цены на 37% на всех станциях страны. (Государственная) YPF и остальные нефтяные компании повторят этот рост в ближайшие несколько часов", - сообщает телеканал со ссылкой на источники.
Это уже второе повышение за последние несколько дней. Так, за пару дней до инаугурации нового президента Хавьера Милея цены на большинстве заправок выросли примерно на 15%.
Во вторник, 12 декабря, министр экономики страны Луис Капуто сообщил, что власти вдвое ослабят курс нацвалюты – до 800 песо. Кроме того, будут снижены субсидии на транспорт и энергию. Государство перестанет финансировать инфраструктурные работы, сократит госаппарат. Власти считают эти меры неизбежными: они нужны для того, чтобы избежать катастрофы, гиперинфляции, сказал официальный представитель президента Мануэль Адорни.
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