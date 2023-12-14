https://ria.ru/20231214/argentina-1915675158.html

СМИ: в Аргентине цены на бензин растут на 37% после новых мер властей

СМИ: в Аргентине цены на бензин растут на 37% после новых мер властей - РИА Новости, 14.12.2023

СМИ: в Аргентине цены на бензин растут на 37% после новых мер властей

Нефтяники Аргентины поднимают цены на бензин на 37% после оглашения новым правительством мер по выходу из экономического кризиса, сообщил телеканал TN. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T06:06

2023-12-14T06:06

2023-12-14T06:15

в мире

аргентина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/14/1910475596_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fd0dda4a427362683586719537435c53.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 14 дек – РИА Новости. Нефтяники Аргентины поднимают цены на бензин на 37% после оглашения новым правительством мер по выходу из экономического кризиса, сообщил телеканал TN. "После заявлений министра экономики Луиса Капуто нефтяные компании заявили о повышении цен на бензин и дизельное топливо. Shell подняла цены на 37% на всех станциях страны. (Государственная) YPF и остальные нефтяные компании повторят этот рост в ближайшие несколько часов", - сообщает телеканал со ссылкой на источники. Это уже второе повышение за последние несколько дней. Так, за пару дней до инаугурации нового президента Хавьера Милея цены на большинстве заправок выросли примерно на 15%. Во вторник, 12 декабря, министр экономики страны Луис Капуто сообщил, что власти вдвое ослабят курс нацвалюты – до 800 песо. Кроме того, будут снижены субсидии на транспорт и энергию. Государство перестанет финансировать инфраструктурные работы, сократит госаппарат. Власти считают эти меры неизбежными: они нужны для того, чтобы избежать катастрофы, гиперинфляции, сказал официальный представитель президента Мануэль Адорни.

https://ria.ru/20231214/platezh-1915673381.html

аргентина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, аргентина