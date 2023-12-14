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Новые власти Аргентины призывают граждан вернуть капиталы в страну - РИА Новости, 14.12.2023
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05:59 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/argentina-1915674650.html
Новые власти Аргентины призывают граждан вернуть капиталы в страну
Новые власти Аргентины призывают граждан вернуть капиталы в страну - РИА Новости, 14.12.2023
Новые власти Аргентины призывают граждан вернуть капиталы в страну
Власти Аргентины работают над условиями для возвращения капиталов в страну, граждане, которые это сделают, получат своеобразную амнистию, следует из слов... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T05:59
2023-12-14T05:59
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 14 дек – РИА Новости. Власти Аргентины работают над условиями для возвращения капиталов в страну, граждане, которые это сделают, получат своеобразную амнистию, следует из слов министра экономики Луиса Капуто. "Будет оказано содействие тем, кто будет вносить доллары в аргентинскую банковскую систему. Тот, кто внесет доллары, не будет ничего платить. Тот, кто выводит доллары из банковской системы, заплатит пять процентов. Если у вас деньги под матрасом, в сейфе или за границей и вы их принесете в нашу банковскую систему, вы ничего не заплатите", - сказал он в интервью телеканалу TN. "Мы хотим, чтобы капиталы вернулись. Для страны дорогого стоит, что деньги бегут (из нее). Если бы эти деньги вернулись, у нас бы не было проблем с дефицитом бюджета. Мы стараемся создать условия, чтобы капитал вернулся", - добавил министр. В настоящее время большинство обычных граждан и бизнесменов предпочитают хранить деньги вне аргентинских банков – дома или в иностранных юрисдикциях.
https://ria.ru/20231214/platezh-1915673381.html
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в мире, аргентина
В мире, Аргентина
Новые власти Аргентины призывают граждан вернуть капиталы в страну

Новый министр экономики Аргентины призвал граждан вернуть капиталы в страну

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаг Аргентины
Флаг Аргентины - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Флаг Аргентины. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 14 дек – РИА Новости. Власти Аргентины работают над условиями для возвращения капиталов в страну, граждане, которые это сделают, получат своеобразную амнистию, следует из слов министра экономики Луиса Капуто.
«
"Будет оказано содействие тем, кто будет вносить доллары в аргентинскую банковскую систему. Тот, кто внесет доллары, не будет ничего платить. Тот, кто выводит доллары из банковской системы, заплатит пять процентов. Если у вас деньги под матрасом, в сейфе или за границей и вы их принесете в нашу банковскую систему, вы ничего не заплатите", - сказал он в интервью телеканалу TN.
"Мы хотим, чтобы капиталы вернулись. Для страны дорогого стоит, что деньги бегут (из нее). Если бы эти деньги вернулись, у нас бы не было проблем с дефицитом бюджета. Мы стараемся создать условия, чтобы капитал вернулся", - добавил министр.
В настоящее время большинство обычных граждан и бизнесменов предпочитают хранить деньги вне аргентинских банков – дома или в иностранных юрисдикциях.
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
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