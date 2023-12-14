https://ria.ru/20231214/arest-1915878750.html
Суд в Москве продлил арест суррогатной матери по делу о торговле людьми
Суд в Москве продлил арест суррогатной матери по делу о торговле людьми - РИА Новости, 14.12.2023
Суд в Москве продлил арест суррогатной матери по делу о торговле людьми
Преображенский суд Москвы продлил арест еще на два месяца суррогатной матери Фирузе Ускановой, фигурантке дела о торговле людьми, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T18:26
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Преображенский суд Москвы продлил арест еще на два месяца суррогатной матери Фирузе Ускановой, фигурантке дела о торговле людьми, сообщили РИА Новости в суде. "Суд по ходатайству следствия продлил арест Ускановой до 16 февраля 2024 года",- сказала собеседница агентства. Ранее на такой же срок арест продлили другой фигурантке - матери 15 детей Юлии Логиновой. По версии следствия, Усканова родила в апреле 2015 года девочку и в марте 2016 года мальчика, которых Логинова, используя документы, содержащие заведомо ложные сведения, в нарушение законодательства о порядке усыновления (удочерения) зарегистрировала в уполномоченных органах как рожденных суррогатной матерью. В свою очередь, Усканова передала своих детей подельнице, после чего они проживали с ней. 18 октября Преображенский суд Москвы по ходатайству следственных органов заключил под стражу до 16 декабря Логинову, Усканову и еще одну предполагаемую соучастницу Наталью Патоку. Как сообщают СМИ, она основала кризисный приют для женщин. Заседания по избранию меры пресечения прошли в закрытом режиме. По данным московской прокуратуры, проверка многодетной матери Логиновой началась после информации из медучреждения о выявлении в крови мальчика 2015 года рождения лекарства, запрещенного при его заболевании. Было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. В ходе прокурорской проверки установлено, что 47-летняя женщина воспитывает 15 несовершеннолетних детей: 2006, 2008, 2010, двух 2011, трех 2012, 2013, 2014, двух 2015, 2016, 2018 и 2019 годов рождения. "Согласно документам, представленным женщиной, и ее показаниям, двое детей 2015 года рождения, а также дети 2016, 2018, 2019 года рождения приходятся женщине родными. С ее слов, трое детей рождены с помощью суррогатной матери, а мальчика 2018 года рождения и девочку 2019 года рождения она родила самостоятельно за пределами Москвы. Однако... в 2010 году женщине была проведена операция, после которой она не могла рожать детей. При этом факт отсутствия родства между женщиной и ее пятью детьми подтвержден заключением генетической экспертизы. При регистрации двух детей в органы ЗАГСа были представлены документы, содержащие заведомо ложные сведения", - рассказали в ведомстве. Прокуратура отметила, что имеются основания полагать, что в отношении мальчика 2018 года рождения и девочки 2019 года рождения были совершены противоправные действия. Возбуждено уголовное дело по п. "а, б, з" ч. 3 ст. 127.1 УК РФ (торговлями людьми, совершенная в отношении несовершеннолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, с использованием поддельных документов).
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Суд в Москве продлил арест суррогатной матери по делу о торговле людьми
В Москве продлили арест суррогатной матери по делу о торговле людьми на 2 месяца
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Преображенский суд Москвы продлил арест еще на два месяца суррогатной матери Фирузе Ускановой, фигурантке дела о торговле людьми, сообщили РИА Новости в суде.
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"Суд по ходатайству следствия продлил арест Ускановой до 16 февраля 2024 года",- сказала собеседница агентства.
Ранее на такой же срок арест продлили другой фигурантке - матери 15 детей Юлии Логиновой.
В Москве продлили арест матери 15 детей по делу о торговле людьми
По версии следствия, Усканова родила в апреле 2015 года девочку и в марте 2016 года мальчика, которых Логинова, используя документы, содержащие заведомо ложные сведения, в нарушение законодательства о порядке усыновления (удочерения) зарегистрировала в уполномоченных органах как рожденных суррогатной матерью.
В свою очередь, Усканова передала своих детей подельнице, после чего они проживали с ней.
18 октября Преображенский суд Москвы по ходатайству следственных органов заключил под стражу до 16 декабря Логинову, Усканову и еще одну предполагаемую соучастницу Наталью Патоку. Как сообщают СМИ, она основала кризисный приют для женщин.
Заседания по избранию меры пресечения прошли в закрытом режиме.
По данным московской прокуратуры, проверка многодетной матери Логиновой началась после информации из медучреждения о выявлении в крови мальчика 2015 года рождения лекарства, запрещенного при его заболевании. Было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. В ходе прокурорской проверки установлено, что 47-летняя женщина воспитывает 15 несовершеннолетних детей: 2006, 2008, 2010, двух 2011, трех 2012, 2013, 2014, двух 2015, 2016, 2018 и 2019 годов рождения.
«
"Согласно документам, представленным женщиной, и ее показаниям, двое детей 2015 года рождения, а также дети 2016, 2018, 2019 года рождения приходятся женщине родными. С ее слов, трое детей рождены с помощью суррогатной матери, а мальчика 2018 года рождения и девочку 2019 года рождения она родила самостоятельно за пределами Москвы. Однако... в 2010 году женщине была проведена операция, после которой она не могла рожать детей. При этом факт отсутствия родства между женщиной и ее пятью детьми подтвержден заключением генетической экспертизы. При регистрации двух детей в органы ЗАГСа были представлены документы, содержащие заведомо ложные сведения", - рассказали в ведомстве.
Прокуратура отметила, что имеются основания полагать, что в отношении мальчика 2018 года рождения и девочки 2019 года рождения были совершены противоправные действия. Возбуждено уголовное дело по п. "а, б, з" ч. 3 ст. 127.1 УК РФ
(торговлями людьми, совершенная в отношении несовершеннолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, с использованием поддельных документов).
СМИ: в Москве раскрыли схему торговли детьми