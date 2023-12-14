В Москве продлили арест матери 15 детей по делу о торговле людьми
Суд Москвы продлил арест на два месяца матери 15 детей по делу о торговле людьми
Молоточек судьи. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Преображенский суд Москвы продлил на два месяца арест матери 15 детей Юлии Логиновой по уголовному делу о торговле людьми, сообщили РИА Новости в суде.
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"Суд продлил арест Логиновой до 16 февраля 2024 года",- сказала собеседница агентства, напомнив, что Преображенский суд заключил фигурантку под стражу в октябре.
По данным московской прокуратуры, проверка многодетной матери началась после информации из медучреждения о выявлении в крови мальчика 2015 года рождения лекарства, запрещенного при его заболевании. Было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. В ходе прокурорской проверки установлено, что 47-летняя женщина воспитывает 15 несовершеннолетних детей: 2006, 2008, 2010, двух 2011, трех 2012, 2013, 2014, двух 2015, 2016, 2018 и 2019 годов рождения.
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"Согласно документам, представленным женщиной, и ее показаниям - двое детей 2015 года рождения, а также дети 2016, 2018, 2019 года рождения приходятся женщине родными. С ее слов, трое детей рождены с помощью суррогатной матери, а мальчика 2018 года рождения и девочку 2019 года рождения - родила самостоятельно за пределами Москвы. Однако... в 2010 году женщине была проведена операция, после которой она не могла рожать детей. При этом факт отсутствия родства между женщиной и ее пятью детьми подтвержден заключением генетической экспертизы. При регистрации двух детей в органы ЗАГСа были представлены документы, содержащие заведомо ложные сведения", - рассказали в ведомстве.
Прокуратура заявила о "имеющихся основаниях полагать", что в отношении мальчика 2018 года рождения и девочки 2019 года рождения были "совершены противоправные действия". Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 127.1 УК РФ (торговлями людьми, совершенная в отношении несовершеннолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, с использованием поддельных документов).
В столичном главке СК РФ рассказали, что правоохранители провели 14 обысков по местам жительства. Кроме того, назначен ряд судебно-медицинских экспертиз.