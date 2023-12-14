https://ria.ru/20231214/arest-1915673516.html

В Новосибирске арестовали обвиняемого в попытке подрыва военкомата

В Новосибирске арестовали обвиняемого в попытке подрыва военкомата - РИА Новости, 14.12.2023

В Новосибирске арестовали обвиняемого в попытке подрыва военкомата

Железнодорожный районный суд Новосибирска в четверг заключил под стражу обвиняемого в попытке совершения теракта у одного из военкоматов в Новосибирске,... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T05:26

2023-12-14T05:26

2023-12-14T05:27

происшествия

новосибирск

россия

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НОВОСИБИРСК, 14 дек – РИА Новости. Железнодорожный районный суд Новосибирска в четверг заключил под стражу обвиняемого в попытке совершения теракта у одного из военкоматов в Новосибирске, сообщает суд. На сайте суда сообщатся, что в четверг рассмотрено ходатайство следователя УМВД по Новосибирску об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Евгения Ряполова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 30 статьи 30, части 1 статьи 205 (теракт), части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт и хранение взрывчатых веществ). "Постановлением суда ходатайство следователя удовлетворено, Ряполову Евгению избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 25 суток, то есть до 6 февраля 2024 года. Постановление не вступило в законную силу", - говорится в сообщении. Суд сообщает, что, по версии следователя, Ряполов для совершения взрыва и иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, поместил взрывное устройство на подоконник военного комиссариата Октябрьского района и Центрального округа Новосибирска "с целью дестабилизации органов власти". При этом преступление не было доведено им до конца по не зависящим от него обстоятельствам, так как его пресекли полицейские. В минувшую среду источник в правоохранительных органах сообщил о задержании подозреваемого в покушении на совершение теракта в ночь на 5 декабря этого года. Самодельное взрывное устройство было обнаружено у одного из военных комиссариатов в Новосибирске. Ранее судимый 27-летний Евгений Ряполов в Новосибирске известен своим участием в местной ячейке праворадикального движения "Реструкт", созданного Максимом Марцинкевичем (он же Тесак). В 2017 году суд за хранение взрывчатых веществ и покушение на незаконное изготовление взрывчатки приговорил тогда 21-летнего молодого человека к четырем годам колонии общего режима. Кроме того, в 2016 году он получил условный срок за избиение двух человек по мотивам идеологической ненависти.

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происшествия, новосибирск, россия