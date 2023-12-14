В ГД обратились в Минпросвещения для появления специальности "аниматор"
В ГД обратились в Минпросвещения для появления специальности "детский аниматор"
© РИА Новости / Анастасия Макарычева | Перейти в медиабанкОткрытие резиденции Деда Мороза в Нижнем Новгороде
Открытие резиденции Деда Мороза в Нижнем Новгороде. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по защите семьи Татьяна Буцкая (ЕР) направила депутатский запрос министру просвещения Сергею Кравцову, чтобы в училищах и вузах появилась специальность "детский аниматор", запрос парламентарий разместила в своем Telegram-канале.
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"В связи с изложенным, прошу Вас (Сергей Кравцов - министр просвещения РФ) дать оценку профессиональной деятельности лиц, занимающихся организацией детского досуга (детской анимацией), дать разъяснения к какой профессиональной группе они относятся, а также при целесообразности поручить проработать вопрос о возможности введения в образовательных организациях среднего и высшего специального образования специальной образовательной формы "детская анимация" (например, включение специальных образовательных курсов в образовательные программы педагогических, психологических, театральных и иных вузов, культпросветучилищ) для лиц, занимающихся профессиональной деятельностью в сфере организации детского досуга (детской анимации) с целью соблюдения правовых, нравственных и этических норм при работе с детьми", - написано в обращении.
Автор обращения отметила, что работа детских аниматоров все больше приобретает характер профессиональной деятельности. Однако, при устройстве на работу детским аниматором не требуется наличие какого-то определенного образования.
"Проведенный нами анализ дает основания отнести любую деятельность, связанную с организацией взрослыми игр с детьми, к сфере воспитания. Важно, чтобы с нашими детьми проводили игры люди, знающие основы детской психологии, педагогики, конфликтологии и норм законодательства", - написала автор обращения в своем Telegram-канале.