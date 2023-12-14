https://ria.ru/20231214/animator-1915695150.html

В ГД обратились в Минпросвещения для появления специальности "аниматор"

В ГД обратились в Минпросвещения для появления специальности "аниматор" - РИА Новости, 14.12.2023

В ГД обратились в Минпросвещения для появления специальности "аниматор"

Первый зампред комитета ГД по защите семьи Татьяна Буцкая (ЕР) направила депутатский запрос министру просвещения Сергею Кравцову, чтобы в училищах и вузах... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T10:24

2023-12-14T10:24

2023-12-14T10:25

общество

россия

сергей кравцов

татьяна буцкая

единая россия

госдума рф

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по защите семьи Татьяна Буцкая (ЕР) направила депутатский запрос министру просвещения Сергею Кравцову, чтобы в училищах и вузах появилась специальность "детский аниматор", запрос парламентарий разместила в своем Telegram-канале. "В связи с изложенным, прошу Вас (Сергей Кравцов - министр просвещения РФ) дать оценку профессиональной деятельности лиц, занимающихся организацией детского досуга (детской анимацией), дать разъяснения к какой профессиональной группе они относятся, а также при целесообразности поручить проработать вопрос о возможности введения в образовательных организациях среднего и высшего специального образования специальной образовательной формы "детская анимация" (например, включение специальных образовательных курсов в образовательные программы педагогических, психологических, театральных и иных вузов, культпросветучилищ) для лиц, занимающихся профессиональной деятельностью в сфере организации детского досуга (детской анимации) с целью соблюдения правовых, нравственных и этических норм при работе с детьми", - написано в обращении. Автор обращения отметила, что работа детских аниматоров все больше приобретает характер профессиональной деятельности. Однако, при устройстве на работу детским аниматором не требуется наличие какого-то определенного образования. "Проведенный нами анализ дает основания отнести любую деятельность, связанную с организацией взрослыми игр с детьми, к сфере воспитания. Важно, чтобы с нашими детьми проводили игры люди, знающие основы детской психологии, педагогики, конфликтологии и норм законодательства", - написала автор обращения в своем Telegram-канале.

https://radiosputnik.ru/20231011/animatory-1902050725.html

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общество, россия, сергей кравцов, татьяна буцкая, единая россия, госдума рф