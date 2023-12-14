https://ria.ru/20231214/albats-1915719574.html

Евгении Альбац* грозит штраф за отсутствие плашки иноагента

Евгении Альбац* грозит штраф за отсутствие плашки иноагента - РИА Новости, 14.12.2023

Евгении Альбац* грозит штраф за отсутствие плашки иноагента

Тверской суд Москвы зарегистрировал протокол на главного редактора журнала The New Times Евгению Альбац*, составленный из-за отсутствия плашки иностранного... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T12:06

2023-12-14T12:06

2023-12-14T12:06

евгения альбац

россия

москва

сша

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Тверской суд Москвы зарегистрировал протокол на главного редактора журнала The New Times Евгению Альбац*, составленный из-за отсутствия плашки иностранного агента в ее публикациях в интернете, сообщили РИА Новости в суде. "Суд зарегистрировал протокол об административном правонарушении в отношении Альбац Е.М.* Дата судебного заседания не назначена", - сказала собеседница агентства. Протокол был выписан из-за публикаций в соцсетях без плашки иноагента. По части 4 статьи 19.34 КоАП РФ Альбац* грозит до 50 тысяч рублей штрафа. В реестр иностранных агентов Альбац* попала в июле 2022 года, вскоре она уехала из России в США.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20231205/nevzorov-1913933966.html

https://ria.ru/20231214/shtraf-1915716510.html

россия

москва

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

евгения альбац, россия, москва, сша