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Евгении Альбац* грозит штраф за отсутствие плашки иноагента - РИА Новости, 14.12.2023
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12:06 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/albats-1915719574.html
Евгении Альбац* грозит штраф за отсутствие плашки иноагента
Евгении Альбац* грозит штраф за отсутствие плашки иноагента - РИА Новости, 14.12.2023
Евгении Альбац* грозит штраф за отсутствие плашки иноагента
Тверской суд Москвы зарегистрировал протокол на главного редактора журнала The New Times Евгению Альбац*, составленный из-за отсутствия плашки иностранного... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T12:06
2023-12-14T12:06
евгения альбац
россия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Тверской суд Москвы зарегистрировал протокол на главного редактора журнала The New Times Евгению Альбац*, составленный из-за отсутствия плашки иностранного агента в ее публикациях в интернете, сообщили РИА Новости в суде. "Суд зарегистрировал протокол об административном правонарушении в отношении Альбац Е.М.* Дата судебного заседания не назначена", - сказала собеседница агентства. Протокол был выписан из-за публикаций в соцсетях без плашки иноагента. По части 4 статьи 19.34 КоАП РФ Альбац* грозит до 50 тысяч рублей штрафа. В реестр иностранных агентов Альбац* попала в июле 2022 года, вскоре она уехала из России в США.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20231205/nevzorov-1913933966.html
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Дарья Буймова
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евгения альбац, россия, москва, сша
Евгения Альбац, Россия, Москва, США
Евгении Альбац* грозит штраф за отсутствие плашки иноагента

Евгении Альбац* грозит штраф до 50 тыс руб за отсутствие плашки иноагента

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкГлавный редактор журнала The New Times Евгения Альбац
Главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Тверской суд Москвы зарегистрировал протокол на главного редактора журнала The New Times Евгению Альбац*, составленный из-за отсутствия плашки иностранного агента в ее публикациях в интернете, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд зарегистрировал протокол об административном правонарушении в отношении Альбац Е.М.* Дата судебного заседания не назначена", - сказала собеседница агентства.
Александр Невзоров* (СМИ-иноагент)
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Протокол был выписан из-за публикаций в соцсетях без плашки иноагента. По части 4 статьи 19.34 КоАП РФ Альбац* грозит до 50 тысяч рублей штрафа.
В реестр иностранных агентов Альбац* попала в июле 2022 года, вскоре она уехала из России в США.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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Евгения АльбацРоссияМоскваСША
 
 
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