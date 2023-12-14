https://ria.ru/20231214/aborty-1915823218.html
Путин напомнил, что запрета абортов в России нет
Путин напомнил, что запрета абортов в России нет - РИА Новости, 14.12.2023
Путин напомнил, что запрета абортов в России нет
Президент России Владимир Путин, подводя итоги года, заметил, что в стране нет запрета на аборты, но люди почему-то "говорят о какой-то вакханалии и запрете". РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T15:47
2023-12-14T15:47
2023-12-14T16:08
владимир путин
россия
общество
итоги года с владимиром путиным
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915832256_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_84450f34337ba35653737cf8895a0023.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, подводя итоги года, заметил, что в стране нет запрета на аборты, но люди почему-то "говорят о какой-то вакханалии и запрете"."А запрет разве есть? Почему говорят о какой-то вакханалии и запрете, его же нет", - сказал Путин, отвечая на вопрос об абортах в России.Ранее в Госдуму был внесен проект об исключении частных клиник из числа медорганизаций, имеющих право проводить искусственное прерывание беременности.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20231116/abort-1909757978.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915832256_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6b2613afdafd4f30d358ed2f8f4780f3.jpg
Путин об абортах
Путин, комментируя вопрос абортов, призвал думать над тем, как дальше работать по поддержке семей с детьми. И отметил заинтересованность государства в том, чтобы женщины сохраняли жизнь ребенка.
2023-12-14T15:47
true
PT1M32S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, общество, итоги года с владимиром путиным
Владимир Путин, Россия, Общество, Итоги года с Владимиром Путиным
Путин напомнил, что запрета абортов в России нет
Путин, отвечая на вопрос о запрете абортов в России, заявил, что его нет