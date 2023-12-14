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Путин напомнил, что запрета абортов в России нет - РИА Новости, 14.12.2023
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15:47 14.12.2023 (обновлено: 16:08 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/aborty-1915823218.html
Путин напомнил, что запрета абортов в России нет
Путин напомнил, что запрета абортов в России нет - РИА Новости, 14.12.2023
Путин напомнил, что запрета абортов в России нет
Президент России Владимир Путин, подводя итоги года, заметил, что в стране нет запрета на аборты, но люди почему-то "говорят о какой-то вакханалии и запрете". РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T15:47
2023-12-14T16:08
владимир путин
россия
общество
итоги года с владимиром путиным
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, подводя итоги года, заметил, что в стране нет запрета на аборты, но люди почему-то "говорят о какой-то вакханалии и запрете"."А запрет разве есть? Почему говорят о какой-то вакханалии и запрете, его же нет", - сказал Путин, отвечая на вопрос об абортах в России.Ранее в Госдуму был внесен проект об исключении частных клиник из числа медорганизаций, имеющих право проводить искусственное прерывание беременности.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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Путин об абортах
Путин, комментируя вопрос абортов, призвал думать над тем, как дальше работать по поддержке семей с детьми. И отметил заинтересованность государства в том, чтобы женщины сохраняли жизнь ребенка.
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владимир путин, россия, общество, итоги года с владимиром путиным
Владимир Путин, Россия, Общество, Итоги года с Владимиром Путиным
Путин напомнил, что запрета абортов в России нет

Путин, отвечая на вопрос о запрете абортов в России, заявил, что его нет

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, подводя итоги года, заметил, что в стране нет запрета на аборты, но люди почему-то "говорят о какой-то вакханалии и запрете".
"А запрет разве есть? Почему говорят о какой-то вакханалии и запрете, его же нет", - сказал Путин, отвечая на вопрос об абортах в России.
Ранее в Госдуму был внесен проект об исключении частных клиник из числа медорганизаций, имеющих право проводить искусственное прерывание беременности.
Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.
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Сенатор предложила ввести ответственность за склонение женщины к аборту
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Владимир ПутинРоссияОбществоИтоги года с Владимиром Путиным
 
 
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