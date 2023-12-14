https://ria.ru/20231214/aborty-1915823218.html

Путин напомнил, что запрета абортов в России нет

Путин напомнил, что запрета абортов в России нет - РИА Новости, 14.12.2023

Путин напомнил, что запрета абортов в России нет

Президент России Владимир Путин, подводя итоги года, заметил, что в стране нет запрета на аборты, но люди почему-то "говорят о какой-то вакханалии и запрете". РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T15:47

2023-12-14T15:47

2023-12-14T16:08

владимир путин

россия

общество

итоги года с владимиром путиным

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, подводя итоги года, заметил, что в стране нет запрета на аборты, но люди почему-то "говорят о какой-то вакханалии и запрете"."А запрет разве есть? Почему говорят о какой-то вакханалии и запрете, его же нет", - сказал Путин, отвечая на вопрос об абортах в России.Ранее в Госдуму был внесен проект об исключении частных клиник из числа медорганизаций, имеющих право проводить искусственное прерывание беременности.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20231116/abort-1909757978.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин об абортах Путин, комментируя вопрос абортов, призвал думать над тем, как дальше работать по поддержке семей с детьми. И отметил заинтересованность государства в том, чтобы женщины сохраняли жизнь ребенка. 2023-12-14T15:47 true PT1M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, россия, общество, итоги года с владимиром путиным