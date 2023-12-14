https://ria.ru/20231214/abort-1915824057.html
Путин прокомментировал тему абортов
Путин прокомментировал тему абортов - РИА Новости, 14.12.2023
Путин прокомментировал тему абортов
Власти заинтересованы, чтобы женщины принимали решение в пользу сохранения жизни ребенка, но права женщин при этом должны соблюдаться, заявил в четверг... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T15:50
2023-12-14T15:50
2023-12-14T16:12
итоги года с владимиром путиным
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владимир путин
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Власти заинтересованы, чтобы женщины принимали решение в пользу сохранения жизни ребенка, но права женщин при этом должны соблюдаться, заявил в четверг президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос об абортах."Мне, разумеется, известна позиция (Русской православной – ред.) церкви, и другой позиции у Церкви и быть не может, потому что Церковь борется за жизнь каждого человека, и у нее есть свое отношение к вопросам абортов. В то же время, вот, я сейчас упомянул про печальные результаты антиалкогольной компании. Мы должны это иметь в виду. Но государство заинтересовано в том, чтобы эта демографическая проблема решалась бы, если бы женщины принимали после того, как узнают о своей беременности, решение в пользу сохранения жизни ребенка. Это очевидная вещь, но, повторяю, права и свободы женщины у нас тоже должны соблюдаться", - сказал Путин, подводя итоги года.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
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Путин об абортах
Путин, комментируя вопрос абортов, призвал думать над тем, как дальше работать по поддержке семей с детьми. И отметил заинтересованность государства в том, чтобы женщины сохраняли жизнь ребенка.
2023-12-14T15:50
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итоги года с владимиром путиным, россия, владимир путин
Итоги года с Владимиром Путиным, Россия, Владимир Путин
Путин прокомментировал тему абортов
Путин об абортах: права женщин должны соблюдаться