https://ria.ru/20231214/abbas-1915916351.html

Аббас поручил установить прерванные контакты с ХАМАС

Аббас поручил установить прерванные контакты с ХАМАС - РИА Новости, 14.12.2023

Аббас поручил установить прерванные контакты с ХАМАС

Президент Палестины Махмуд Аббас поручил установить прерванные ранее контакты с палестинским движением ХАМАС, заявил телеканалу al Arabiya член Исполнительного... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T21:56

2023-12-14T21:56

2023-12-14T22:18

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ТУНИС, 14 дек - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас поручил установить прерванные ранее контакты с палестинским движением ХАМАС, заявил телеканалу al Arabiya член Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины (ООП) Аззам аль-Ахмед.По словам палестинского политика, в возглавляемом Аббасом ООП "уловили сигналы ХАМАС о его готовности к диалогу"."Президент Махмуд Аббас попросил меня связаться с ХАМАС. Сегодня вечером состоится звонок с лидерами движения ХАМАС", - сказал аль-Ахмед.По его словам, представители ООП "готовы провести немедленную встречу в Каире с лидерами ХАМАС"."Наша дверь открыта, и мы не ставим условий для контактов с ХАМАС... мы будем цепляться за любой проблеск надежды для объединения палестинских рядов", - сказал он.Он также отметил, что движение ХАМАС согласилось с ранее оспариваемым им решением о создании двух государств, основанным на границах 1967 года. В то же время член исполкома ООП отметил, что "соглашения в Осло (соглашения между Израилем и ООП) закончились, и это сделал сам Израиль".Ранее советник палестинского лидера Махмуд аль-Хаббаш заявил РИА Новости, что Палестинская национальная администрация (ПНА) и движение ХАМАС не имеют контактов по ситуации в секторе Газа.Разногласия, которые привели к прекращению контактов между Палестинской национальной администрацией и властями в секторе Газа, а также движениями ХАМАС и ФАТХ, возникли после победы ХАМАС на парламентских выборах в Палестине в 2006 году и установления власти сторонников ХАМАС в секторе Газа в 2007 году. В октябре 2018 года оба движения подписали в Каире соглашение о преодолении раскола и восстановлении целостности палестинской политической системы, однако основная часть договоренностей до сих пор не реализована на практике.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газабыл окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 18 тысяч человек, пострадали свыше 50 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газанаходятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231208/gaza-1914719026.html

https://ria.ru/20231214/izrail-1915637221.html

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Наталья Макарова

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