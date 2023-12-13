https://ria.ru/20231213/zyuganov-1915443800.html

Зюганов рассказал, как консультировал Путина по выборам

Зюганов рассказал, как консультировал Путина по выборам - РИА Новости, 13.12.2023

Зюганов рассказал, как консультировал Путина по выборам

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, как когда-то консультировал президента России Владимира Путина по выборам, по его словам, встреча на "сталинской" даче... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T07:47

2023-12-13T07:47

2023-12-13T07:47

политика

россия

геннадий зюганов

владимир путин

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, как когда-то консультировал президента России Владимира Путина по выборам, по его словам, встреча на "сталинской" даче продолжалась "почти целый день". "Что касается… Путина,… на мой взгляд, с первого дня, когда он пришел во власть, он почувствовал, что надо знать хорошо сложившуюся обстановку… Он приехал к нам в штаб, когда выборы уже, в основном, завершили, и попросил дать ему консультацию, я имел тоже на это право, потому что я работал, начиная со времен Косыгина и Брежнева", - сказал Зюганов на пресс-конференции. Политик не уточнил, о каких именно выборах в каком году идет речь, но отметил, что отвечал на вопросы Путина на "сталинской" даче "почти целый день". "Он, вообще говоря, многое, на мой взгляд, решил и попытался реализовывать", - добавил депутат. Зюганов также отметил, что видит впереди формирование лево-патриотического правительства, которое поможет "страну вытащить". "И мы это предлагаем обстоятельно обсудить в ходе президентских выборов", - добавил парламентарий.

https://ria.ru/20231212/vybory-1915383370.html

https://ria.ru/20231212/izbirkomy-1915259721.html

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политика, россия, геннадий зюганов, владимир путин