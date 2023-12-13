https://ria.ru/20231213/zorkin-1915484138.html

КС не признал ни один закон полностью неконституционным, заявил Зорькин

КС не признал ни один закон полностью неконституционным, заявил Зорькин - РИА Новости, 13.12.2023

КС не признал ни один закон полностью неконституционным, заявил Зорькин

Конституционный суд РФ в своих постановлениях указал на недостатки 60 законов за год, но еще ни разу не признавал неконституционным весь закон целиком, заявил... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T11:43

2023-12-13T11:43

2023-12-13T11:43

россия

валерий зорькин

совет федерации рф

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Конституционный суд РФ в своих постановлениях указал на недостатки 60 законов за год, но еще ни разу не признавал неконституционным весь закон целиком, заявил глава суда Валерий Зорькин, выступая на пленарном заседании Совета Федерации. "Мы принимаем в год примерно 60 постановлений, в которых в той или другой степени, к сожалению, дискредитируется отдельные положения закона. Но я должен обозначить... что у нас нет ни одного решения, в котором бы был признан неконституционным целиком весь закон", - сказал Зорькин. По его мнению, это заслуга законодателей, а не поблажка от суда. Он пояснил, что КС получает в среднем 12 тысяч обращений, по 3 тысячам выносятся решения, из них всего 60 находят отдельные положения нормативных актов не соответствующими Конституции РФ. Зорькин отметил, что в конституции есть и свобода, и солидарность, что не позволит "маятнику российской истории двигаться из одной крайности в другую". "В конституции есть все, главное - нужно правильно ее осмыслить, правильно ей пользоваться и идти вперед", - отметил председатель КС РФ.

https://ria.ru/20231212/konstitutsiya-1915352912.html

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россия, валерий зорькин, совет федерации рф