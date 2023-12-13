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КС не признал ни один закон полностью неконституционным, заявил Зорькин - РИА Новости, 13.12.2023
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11:43 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/zorkin-1915484138.html
КС не признал ни один закон полностью неконституционным, заявил Зорькин
КС не признал ни один закон полностью неконституционным, заявил Зорькин - РИА Новости, 13.12.2023
КС не признал ни один закон полностью неконституционным, заявил Зорькин
Конституционный суд РФ в своих постановлениях указал на недостатки 60 законов за год, но еще ни разу не признавал неконституционным весь закон целиком, заявил... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T11:43
2023-12-13T11:43
россия
валерий зорькин
совет федерации рф
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Конституционный суд РФ в своих постановлениях указал на недостатки 60 законов за год, но еще ни разу не признавал неконституционным весь закон целиком, заявил глава суда Валерий Зорькин, выступая на пленарном заседании Совета Федерации. "Мы принимаем в год примерно 60 постановлений, в которых в той или другой степени, к сожалению, дискредитируется отдельные положения закона. Но я должен обозначить... что у нас нет ни одного решения, в котором бы был признан неконституционным целиком весь закон", - сказал Зорькин. По его мнению, это заслуга законодателей, а не поблажка от суда. Он пояснил, что КС получает в среднем 12 тысяч обращений, по 3 тысячам выносятся решения, из них всего 60 находят отдельные положения нормативных актов не соответствующими Конституции РФ. Зорькин отметил, что в конституции есть и свобода, и солидарность, что не позволит "маятнику российской истории двигаться из одной крайности в другую". "В конституции есть все, главное - нужно правильно ее осмыслить, правильно ей пользоваться и идти вперед", - отметил председатель КС РФ.
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россия, валерий зорькин, совет федерации рф
Россия, Валерий Зорькин, Совет Федерации РФ
КС не признал ни один закон полностью неконституционным, заявил Зорькин

Зорькин: КС не признал ни один закон полностью неконституционным

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПредседатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин
Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин . Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Конституционный суд РФ в своих постановлениях указал на недостатки 60 законов за год, но еще ни разу не признавал неконституционным весь закон целиком, заявил глава суда Валерий Зорькин, выступая на пленарном заседании Совета Федерации.
«
"Мы принимаем в год примерно 60 постановлений, в которых в той или другой степени, к сожалению, дискредитируется отдельные положения закона. Но я должен обозначить... что у нас нет ни одного решения, в котором бы был признан неконституционным целиком весь закон", - сказал Зорькин.
По его мнению, это заслуга законодателей, а не поблажка от суда. Он пояснил, что КС получает в среднем 12 тысяч обращений, по 3 тысячам выносятся решения, из них всего 60 находят отдельные положения нормативных актов не соответствующими Конституции РФ.
Зорькин отметил, что в конституции есть и свобода, и солидарность, что не позволит "маятнику российской истории двигаться из одной крайности в другую".
"В конституции есть все, главное - нужно правильно ее осмыслить, правильно ей пользоваться и идти вперед", - отметил председатель КС РФ.
Конституция РФ - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
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