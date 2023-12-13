Комитет защиты журналистов США открестился от удерживаемого СБУ американца
Комитет защиты журналистов США открестился от удерживаемого СБУ американца Лиры
Нью-Йорк. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 13 дек - РИА Новости. Комитет защиты журналистов, располагающийся в Нью-Йорке, не стал комментировать ситуацию с удерживаемым СБУ американцем Гонсало Лирой, заявив, что случай с ним не подпадает под компетенцию комитета.
Известный журналист Такер Карлсон на своей странице в соцсети X ранее разместил видеозапись очередного эпизода своего шоу, в котором рассказывается о Лире. Журналист сопроводил видео текстом, в котором указал, что Лира "подвергается пыткам в украинской тюрьме с июля за преступление", состоящее в критике Зеленского. По словам Карлсона, чиновники из администрации президента США Джо Байдена одобряют это, потому что "хотели бы применить те же стандарты" в США.
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"Мы изучили инцидент и пришли к выводу, что он выходит за рамки мандата Комитета защиты журналистов", - заявили РИА Новости в пресс-службе организации, отвечая на вопрос, какова реакция комитета на ситуацию с Лирой.
На уточняющий вопрос почему, сотрудница пресс-службы указала, что "в нашей региональной программе (вероятно, подразделение комитета, отвечающее за регион, в который входит Украина - ред.) рассказали, что это потому, что то, чем он занимается, по нашим критериям, не является журналистикой".
Корреспонденту РИА Новости продемонстрировали данные критерии, указанные на сайте комитета. В них, в частности говорится, что комитет "определяет журналистов как людей, которые освещают новости или комментируют общественные вопросы в печати, на фотографиях, по радио, телевидению или онлайн".
На замечание о том, что Лира как раз и занимался комментированием онлайн, и на просьбу объяснить, почему комитет не считает деятельность американца журналистикой, ответа уже не последовало.
На сайте структуры сказано: "Комитет защиты журналистов - независимая некоммерческая организация, которая содействует свободе прессы во всем мире. Мы защищаем право журналистов сообщать новости безопасно и без страха репрессий".
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва призывает мировое журналистское сообщество вмешаться в историю с попаданием в руки украинских силовиков Гонсало Лиры и потребовать его немедленного освобождения. Представитель МИД РФ напомнила, что блогер активно комментировал события на Украине из их эпицентра, "без купюр" рассказывая об истоках кризиса в стране, а также отметила, что исчезновение журналиста происходит не впервые.
СБУ же утверждает, что гражданин США и Чили, блогер Гонсало Лира пытался бежать от правосудия, его задержание происходило "в рамках законодательства".
Ранее в госдепе США отмечали, что в Вашингтон знает о сообщениях об аресте Лиры, но отказались сообщить, собирается ли администрация Байдена предпринимать какие-либо шаги, чтобы помочь освободить задержанного журналиста.
Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби также воздерживался от комментариев по ситуации вокруг журналиста.