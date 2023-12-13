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Комитет защиты журналистов США открестился от удерживаемого СБУ американца - РИА Новости, 13.12.2023
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20:48 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/zhurnalisty-1915638469.html
Комитет защиты журналистов США открестился от удерживаемого СБУ американца
Комитет защиты журналистов США открестился от удерживаемого СБУ американца - РИА Новости, 13.12.2023
Комитет защиты журналистов США открестился от удерживаемого СБУ американца
Комитет защиты журналистов, располагающийся в Нью-Йорке, не стал комментировать ситуацию с удерживаемым СБУ американцем Гонсало Лирой, заявив, что случай с ним... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T20:48
2023-12-13T20:48
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такер карлсон
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мария захарова
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НЬЮ-ЙОРК, 13 дек - РИА Новости. Комитет защиты журналистов, располагающийся в Нью-Йорке, не стал комментировать ситуацию с удерживаемым СБУ американцем Гонсало Лирой, заявив, что случай с ним не подпадает под компетенцию комитета. Известный журналист Такер Карлсон на своей странице в соцсети X ранее разместил видеозапись очередного эпизода своего шоу, в котором рассказывается о Лире. Журналист сопроводил видео текстом, в котором указал, что Лира "подвергается пыткам в украинской тюрьме с июля за преступление", состоящее в критике Зеленского. По словам Карлсона, чиновники из администрации президента США Джо Байдена одобряют это, потому что "хотели бы применить те же стандарты" в США. "Мы изучили инцидент и пришли к выводу, что он выходит за рамки мандата Комитета защиты журналистов", - заявили РИА Новости в пресс-службе организации, отвечая на вопрос, какова реакция комитета на ситуацию с Лирой. На уточняющий вопрос почему, сотрудница пресс-службы указала, что "в нашей региональной программе (вероятно, подразделение комитета, отвечающее за регион, в который входит Украина - ред.) рассказали, что это потому, что то, чем он занимается, по нашим критериям, не является журналистикой". Корреспонденту РИА Новости продемонстрировали данные критерии, указанные на сайте комитета. В них, в частности говорится, что комитет "определяет журналистов как людей, которые освещают новости или комментируют общественные вопросы в печати, на фотографиях, по радио, телевидению или онлайн". На замечание о том, что Лира как раз и занимался комментированием онлайн, и на просьбу объяснить, почему комитет не считает деятельность американца журналистикой, ответа уже не последовало. На сайте структуры сказано: "Комитет защиты журналистов - независимая некоммерческая организация, которая содействует свободе прессы во всем мире. Мы защищаем право журналистов сообщать новости безопасно и без страха репрессий". Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва призывает мировое журналистское сообщество вмешаться в историю с попаданием в руки украинских силовиков Гонсало Лиры и потребовать его немедленного освобождения. Представитель МИД РФ напомнила, что блогер активно комментировал события на Украине из их эпицентра, "без купюр" рассказывая об истоках кризиса в стране, а также отметила, что исчезновение журналиста происходит не впервые. СБУ же утверждает, что гражданин США и Чили, блогер Гонсало Лира пытался бежать от правосудия, его задержание происходило "в рамках законодательства". Ранее в госдепе США отмечали, что в Вашингтон знает о сообщениях об аресте Лиры, но отказались сообщить, собирается ли администрация Байдена предпринимать какие-либо шаги, чтобы помочь освободить задержанного журналиста. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби также воздерживался от комментариев по ситуации вокруг журналиста.
https://ria.ru/20231213/sputnik-1915428568.html
https://ria.ru/20231213/karlson-1915439636.html
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в мире, сша, украина, россия, такер карлсон, джо байден, мария захарова, служба безопасности украины, комитет защиты журналистов
В мире, США, Украина, Россия, Такер Карлсон, Джо Байден, Мария Захарова, Служба безопасности Украины, Комитет защиты журналистов
Комитет защиты журналистов США открестился от удерживаемого СБУ американца

Комитет защиты журналистов США открестился от удерживаемого СБУ американца Лиры

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкНью-Йорк
Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Нью-Йорк. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 13 дек - РИА Новости. Комитет защиты журналистов, располагающийся в Нью-Йорке, не стал комментировать ситуацию с удерживаемым СБУ американцем Гонсало Лирой, заявив, что случай с ним не подпадает под компетенцию комитета.
Известный журналист Такер Карлсон на своей странице в соцсети X ранее разместил видеозапись очередного эпизода своего шоу, в котором рассказывается о Лире. Журналист сопроводил видео текстом, в котором указал, что Лира "подвергается пыткам в украинской тюрьме с июля за преступление", состоящее в критике Зеленского. По словам Карлсона, чиновники из администрации президента США Джо Байдена одобряют это, потому что "хотели бы применить те же стандарты" в США.
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский проводят пресс-конференцию в Белом доме - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
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Вчера, 01:29
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"Мы изучили инцидент и пришли к выводу, что он выходит за рамки мандата Комитета защиты журналистов", - заявили РИА Новости в пресс-службе организации, отвечая на вопрос, какова реакция комитета на ситуацию с Лирой.
На уточняющий вопрос почему, сотрудница пресс-службы указала, что "в нашей региональной программе (вероятно, подразделение комитета, отвечающее за регион, в который входит Украина - ред.) рассказали, что это потому, что то, чем он занимается, по нашим критериям, не является журналистикой".
Корреспонденту РИА Новости продемонстрировали данные критерии, указанные на сайте комитета. В них, в частности говорится, что комитет "определяет журналистов как людей, которые освещают новости или комментируют общественные вопросы в печати, на фотографиях, по радио, телевидению или онлайн".
На замечание о том, что Лира как раз и занимался комментированием онлайн, и на просьбу объяснить, почему комитет не считает деятельность американца журналистикой, ответа уже не последовало.
На сайте структуры сказано: "Комитет защиты журналистов - независимая некоммерческая организация, которая содействует свободе прессы во всем мире. Мы защищаем право журналистов сообщать новости безопасно и без страха репрессий".
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва призывает мировое журналистское сообщество вмешаться в историю с попаданием в руки украинских силовиков Гонсало Лиры и потребовать его немедленного освобождения. Представитель МИД РФ напомнила, что блогер активно комментировал события на Украине из их эпицентра, "без купюр" рассказывая об истоках кризиса в стране, а также отметила, что исчезновение журналиста происходит не впервые.
СБУ же утверждает, что гражданин США и Чили, блогер Гонсало Лира пытался бежать от правосудия, его задержание происходило "в рамках законодательства".
Ранее в госдепе США отмечали, что в Вашингтон знает о сообщениях об аресте Лиры, но отказались сообщить, собирается ли администрация Байдена предпринимать какие-либо шаги, чтобы помочь освободить задержанного журналиста.
Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби также воздерживался от комментариев по ситуации вокруг журналиста.
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
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Вчера, 06:12
 
В миреСШАУкраинаРоссияТакер КарлсонДжо БайденМария ЗахароваСлужба безопасности УкраиныКомитет защиты журналистов
 
 
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