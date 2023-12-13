https://ria.ru/20231213/zhurnalisty-1915638469.html

Комитет защиты журналистов США открестился от удерживаемого СБУ американца

Комитет защиты журналистов США открестился от удерживаемого СБУ американца - РИА Новости, 13.12.2023

Комитет защиты журналистов США открестился от удерживаемого СБУ американца

Комитет защиты журналистов, располагающийся в Нью-Йорке, не стал комментировать ситуацию с удерживаемым СБУ американцем Гонсало Лирой, заявив, что случай с ним... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T20:48

2023-12-13T20:48

2023-12-13T20:48

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НЬЮ-ЙОРК, 13 дек - РИА Новости. Комитет защиты журналистов, располагающийся в Нью-Йорке, не стал комментировать ситуацию с удерживаемым СБУ американцем Гонсало Лирой, заявив, что случай с ним не подпадает под компетенцию комитета. Известный журналист Такер Карлсон на своей странице в соцсети X ранее разместил видеозапись очередного эпизода своего шоу, в котором рассказывается о Лире. Журналист сопроводил видео текстом, в котором указал, что Лира "подвергается пыткам в украинской тюрьме с июля за преступление", состоящее в критике Зеленского. По словам Карлсона, чиновники из администрации президента США Джо Байдена одобряют это, потому что "хотели бы применить те же стандарты" в США. "Мы изучили инцидент и пришли к выводу, что он выходит за рамки мандата Комитета защиты журналистов", - заявили РИА Новости в пресс-службе организации, отвечая на вопрос, какова реакция комитета на ситуацию с Лирой. На уточняющий вопрос почему, сотрудница пресс-службы указала, что "в нашей региональной программе (вероятно, подразделение комитета, отвечающее за регион, в который входит Украина - ред.) рассказали, что это потому, что то, чем он занимается, по нашим критериям, не является журналистикой". Корреспонденту РИА Новости продемонстрировали данные критерии, указанные на сайте комитета. В них, в частности говорится, что комитет "определяет журналистов как людей, которые освещают новости или комментируют общественные вопросы в печати, на фотографиях, по радио, телевидению или онлайн". На замечание о том, что Лира как раз и занимался комментированием онлайн, и на просьбу объяснить, почему комитет не считает деятельность американца журналистикой, ответа уже не последовало. На сайте структуры сказано: "Комитет защиты журналистов - независимая некоммерческая организация, которая содействует свободе прессы во всем мире. Мы защищаем право журналистов сообщать новости безопасно и без страха репрессий". Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва призывает мировое журналистское сообщество вмешаться в историю с попаданием в руки украинских силовиков Гонсало Лиры и потребовать его немедленного освобождения. Представитель МИД РФ напомнила, что блогер активно комментировал события на Украине из их эпицентра, "без купюр" рассказывая об истоках кризиса в стране, а также отметила, что исчезновение журналиста происходит не впервые. СБУ же утверждает, что гражданин США и Чили, блогер Гонсало Лира пытался бежать от правосудия, его задержание происходило "в рамках законодательства". Ранее в госдепе США отмечали, что в Вашингтон знает о сообщениях об аресте Лиры, но отказались сообщить, собирается ли администрация Байдена предпринимать какие-либо шаги, чтобы помочь освободить задержанного журналиста. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби также воздерживался от комментариев по ситуации вокруг журналиста.

https://ria.ru/20231213/sputnik-1915428568.html

https://ria.ru/20231213/karlson-1915439636.html

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в мире, сша, украина, россия, такер карлсон, джо байден, мария захарова, служба безопасности украины, комитет защиты журналистов