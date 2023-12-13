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Одного из подорвавшихся на мине жителей Белгородской области оперируют - РИА Новости, 13.12.2023
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20:41 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/zhiteli-1915637875.html
Одного из подорвавшихся на мине жителей Белгородской области оперируют
Одного из подорвавшихся на мине жителей Белгородской области оперируют - РИА Новости, 13.12.2023
Одного из подорвавшихся на мине жителей Белгородской области оперируют
Один из троих мирных жителей, пострадавших при подрыве машины на мине в Белгородской области, в очень тяжелом состоянии, в настоящее время на операции, сообщил... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T20:41
2023-12-13T20:41
происшествия
вячеслав гладков
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 13 дек - РИА Новости. Один из троих мирных жителей, пострадавших при подрыве машины на мине в Белгородской области, в очень тяжелом состоянии, в настоящее время на операции, сообщил журналистам министр здравоохранения региона Андрей Иконников. Ранее в среду губернатор Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что в Краснояружском районе произошло ЧП. По предварительной информации, в районе хутора Высокий машина с мирными жителями подорвалась на мине. Три человека пострадали: у одного мужчины частичная ампутация нижних конечностей, у второго - закрытая черепно-мозговая травма, у третьего сотрясение мозга. Оперштаб Белгородской области опубликовал в своем Telegram-канале видео, где Иконников комментирует СМИ состояние пострадавших. По словам Иконникова, ранены двое мужчин и женщина. "Мужчина - тяжелое состояние, травматическая ампутация конечности. Находится в областной больнице, в настоящее время - в операционной. Состояние очень тяжелое", - сказал региональный министр. Женщина, по его словам, находится в городской больнице №2, в состоянии средней тяжести – у нее ушибы и сотрясение головного мозга. "Мужчине оказали медицинскую помощь в Краснояружской ЦРБ, в настоящее время он транспортируется на госпитализацию в городскую больницу. Также состояние средней степени тяжести - сотрясение головного мозга и ушибы", - сообщил Иконников.
https://ria.ru/20231213/proisshestvie-1915542329.html
https://ria.ru/20231213/stantsiya-1915557512.html
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происшествия, вячеслав гладков, белгородская область
Происшествия, Вячеслав Гладков, Белгородская область
Одного из подорвавшихся на мине жителей Белгородской области оперируют

Одного из троих подорвавшихся на мине жителей Белгородской области оперируют

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВрач готовится к операции
Врач готовится к операции - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Врач готовится к операции. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 13 дек - РИА Новости. Один из троих мирных жителей, пострадавших при подрыве машины на мине в Белгородской области, в очень тяжелом состоянии, в настоящее время на операции, сообщил журналистам министр здравоохранения региона Андрей Иконников.
Ранее в среду губернатор Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что в Краснояружском районе произошло ЧП. По предварительной информации, в районе хутора Высокий машина с мирными жителями подорвалась на мине. Три человека пострадали: у одного мужчины частичная ампутация нижних конечностей, у второго - закрытая черепно-мозговая травма, у третьего сотрясение мозга.
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
В Белгородской области машина с мирными жителями подорвалась на мине
Вчера, 15:04
Оперштаб Белгородской области опубликовал в своем Telegram-канале видео, где Иконников комментирует СМИ состояние пострадавших. По словам Иконникова, ранены двое мужчин и женщина.
«
"Мужчина - тяжелое состояние, травматическая ампутация конечности. Находится в областной больнице, в настоящее время - в операционной. Состояние очень тяжелое", - сказал региональный министр.
Женщина, по его словам, находится в городской больнице №2, в состоянии средней тяжести – у нее ушибы и сотрясение головного мозга.
«
"Мужчине оказали медицинскую помощь в Краснояружской ЦРБ, в настоящее время он транспортируется на госпитализацию в городскую больницу. Также состояние средней степени тяжести - сотрясение головного мозга и ушибы", - сообщил Иконников.
Последствия обстрела АЗС Аси-Ойл в Донецке
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ПроисшествияВячеслав ГладковБелгородская область
 
 
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