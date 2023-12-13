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Нижегородские парламентарии хотят увеличить сертификат на жилье многодетным - РИА Новости, 13.12.2023
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Нижегородская область
 
15:38 13.12.2023 (обновлено: 15:40 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/zhile-1915553086.html
Нижегородские парламентарии хотят увеличить сертификат на жилье многодетным
Нижегородские парламентарии хотят увеличить сертификат на жилье многодетным - РИА Новости, 13.12.2023
Нижегородские парламентарии хотят увеличить сертификат на жилье многодетным
Депутаты законодательного собрания Нижегородской области предлагают увеличить на 130 тысяч рублей стоимость сертификата для многодетных семей на улучшение... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T15:38
2023-12-13T15:40
нижегородская область
общество
нижегородская область
жилье
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 дек - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Нижегородской области предлагают увеличить на 130 тысяч рублей стоимость сертификата для многодетных семей на улучшение жилищных условий, сообщает пресс-служба регионального парламента. Внесение изменений в региональный закон "О мерах социальной поддержки многодетных семей" обсудили в среду на заседании комитета законодательного собрания по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям. "Законопроектом предлагается с 1 января 2024 года увеличить стоимость сертификата для многодетных семей на улучшение жилищных условий с 470 до 600 тысяч рублей. Как было отмечено в ходе заседания, номинал сертификата не менялся с момента принятия закона области – с апреля 2020 года. Тогда указанная сумма позволяла многодетной семье использовать сертификат в качестве первоначального взноса по ипотечному кредиту практически без привлечения дополнительных средств. По состоянию на декабрь 2023 года в связи с ростом стоимости жилья 470 тысяч рублей стало недостаточно", - говорится в сообщении. Кроме того, депутаты предлагают увеличить количество сертификатов, выдаваемых в течение года, с 327 до 400. Это позволит ускорить предоставление сертификатов и сократить максимальный срок ожидания сертификата с 4 лет до 3 лет. Как отметил председатель комитета по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям Василий Суханов, изначально закон создавался для обеспечения многодетных семей участками, затем благодаря совершенствованию законодательства появилась такая норма, как предоставление сертификата на улучшение жилищных условий. Семья может выбирать - получить в собственность бесплатно земельный участок для индивидуального жилищного строительства или сертификат на улучшение жилищных условий. "Инициатива направлена, в первую очередь, на защиту интересов многодетных семей, чтобы покупательская способность соответствовала ситуации на рынке. Конечно, внесение такого изменения повлечёт за собой формирование дополнительной расходной части в бюджете на 2024 год – порядка 86 миллионов рублей. Денежные средства на эти нужды есть, депутаты профильного комитета поддержали инициативу, искренне верю, что все депутаты на заседании законодательного собрания также присоединятся к нашему мнению", - цитирует пресс-служба законодательного собрания региона слова Суханова.
https://ria.ru/20231202/premiya-1913323073.html
https://ria.ru/20231211/nagrady-1915167284.html
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общество, нижегородская область, жилье
Нижегородская область, Общество, Нижегородская область, Жилье

Нижегородские парламентарии хотят увеличить сертификат на жилье многодетным

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкОсмотр новой квартиры
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 дек - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Нижегородской области предлагают увеличить на 130 тысяч рублей стоимость сертификата для многодетных семей на улучшение жилищных условий, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Внесение изменений в региональный закон "О мерах социальной поддержки многодетных семей" обсудили в среду на заседании комитета законодательного собрания по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям.
«
"Законопроектом предлагается с 1 января 2024 года увеличить стоимость сертификата для многодетных семей на улучшение жилищных условий с 470 до 600 тысяч рублей. Как было отмечено в ходе заседания, номинал сертификата не менялся с момента принятия закона области – с апреля 2020 года. Тогда указанная сумма позволяла многодетной семье использовать сертификат в качестве первоначального взноса по ипотечному кредиту практически без привлечения дополнительных средств. По состоянию на декабрь 2023 года в связи с ростом стоимости жилья 470 тысяч рублей стало недостаточно", - говорится в сообщении.
Кроме того, депутаты предлагают увеличить количество сертификатов, выдаваемых в течение года, с 327 до 400. Это позволит ускорить предоставление сертификатов и сократить максимальный срок ожидания сертификата с 4 лет до 3 лет.
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Как отметил председатель комитета по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям Василий Суханов, изначально закон создавался для обеспечения многодетных семей участками, затем благодаря совершенствованию законодательства появилась такая норма, как предоставление сертификата на улучшение жилищных условий. Семья может выбирать - получить в собственность бесплатно земельный участок для индивидуального жилищного строительства или сертификат на улучшение жилищных условий.
«
"Инициатива направлена, в первую очередь, на защиту интересов многодетных семей, чтобы покупательская способность соответствовала ситуации на рынке. Конечно, внесение такого изменения повлечёт за собой формирование дополнительной расходной части в бюджете на 2024 год – порядка 86 миллионов рублей. Денежные средства на эти нужды есть, депутаты профильного комитета поддержали инициативу, искренне верю, что все депутаты на заседании законодательного собрания также присоединятся к нашему мнению", - цитирует пресс-служба законодательного собрания региона слова Суханова.
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