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Кадыров признался, что любит жизнь и красивых женщин - РИА Новости, 13.12.2023
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18:45 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/zhenschiny-1915612004.html
Кадыров признался, что любит жизнь и красивых женщин
Кадыров признался, что любит жизнь и красивых женщин - РИА Новости, 13.12.2023
Кадыров признался, что любит жизнь и красивых женщин
Глава Чечни Рамзан Кадыров признался, что любит жизнь и красивых женщин, старается хорошо одеваться. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T18:45
2023-12-13T18:45
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 13 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров признался, что любит жизнь и красивых женщин, старается хорошо одеваться. "Я здравомыслящий, глубоко верующий &lt;…&gt; Я люблю эту жизнь, люблю красивых женщин. Стараюсь красиво одеваться. Мне нравится эта жизнь, как и многим людям", - сказал Кадыров. Он отметил, что старается "ничего плохо не делать", но при этом заявил, что он "не святой, не духовный наставник".
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рамзан кадыров
Рамзан Кадыров
Кадыров признался, что любит жизнь и красивых женщин

Кадыров признался, что любит жизнь, красивых женщин и старается хорошо одеваться

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в медиабанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 13 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров признался, что любит жизнь и красивых женщин, старается хорошо одеваться.
"Я здравомыслящий, глубоко верующий <…> Я люблю эту жизнь, люблю красивых женщин. Стараюсь красиво одеваться. Мне нравится эта жизнь, как и многим людям", - сказал Кадыров.
Он отметил, что старается "ничего плохо не делать", но при этом заявил, что он "не святой, не духовный наставник".
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