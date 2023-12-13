https://ria.ru/20231213/zhenschiny-1915612004.html

Кадыров признался, что любит жизнь и красивых женщин

Кадыров признался, что любит жизнь и красивых женщин - РИА Новости, 13.12.2023

Кадыров признался, что любит жизнь и красивых женщин

Глава Чечни Рамзан Кадыров признался, что любит жизнь и красивых женщин, старается хорошо одеваться. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T18:45

2023-12-13T18:45

2023-12-13T18:45

рамзан кадыров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583419706_0:100:3126:1858_1920x0_80_0_0_d34178ead5755ca687b911c16407c7d4.jpg

ГРОЗНЫЙ, 13 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров признался, что любит жизнь и красивых женщин, старается хорошо одеваться. "Я здравомыслящий, глубоко верующий <…> Я люблю эту жизнь, люблю красивых женщин. Стараюсь красиво одеваться. Мне нравится эта жизнь, как и многим людям", - сказал Кадыров. Он отметил, что старается "ничего плохо не делать", но при этом заявил, что он "не святой, не духовный наставник".

https://ria.ru/20231213/chechnya-1915587834.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рамзан кадыров