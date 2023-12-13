https://ria.ru/20231213/zhenschiny-1915612004.html
Кадыров признался, что любит жизнь и красивых женщин
Кадыров признался, что любит жизнь и красивых женщин - РИА Новости, 13.12.2023
Кадыров признался, что любит жизнь и красивых женщин
Глава Чечни Рамзан Кадыров признался, что любит жизнь и красивых женщин, старается хорошо одеваться. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T18:45
2023-12-13T18:45
2023-12-13T18:45
рамзан кадыров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583419706_0:100:3126:1858_1920x0_80_0_0_d34178ead5755ca687b911c16407c7d4.jpg
ГРОЗНЫЙ, 13 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров признался, что любит жизнь и красивых женщин, старается хорошо одеваться. "Я здравомыслящий, глубоко верующий <…> Я люблю эту жизнь, люблю красивых женщин. Стараюсь красиво одеваться. Мне нравится эта жизнь, как и многим людям", - сказал Кадыров. Он отметил, что старается "ничего плохо не делать", но при этом заявил, что он "не святой, не духовный наставник".
https://ria.ru/20231213/chechnya-1915587834.html
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рамзан кадыров
Кадыров признался, что любит жизнь и красивых женщин
Кадыров признался, что любит жизнь, красивых женщин и старается хорошо одеваться
ГРОЗНЫЙ, 13 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров признался, что любит жизнь и красивых женщин, старается хорошо одеваться.
"Я здравомыслящий, глубоко верующий <…> Я люблю эту жизнь, люблю красивых женщин. Стараюсь красиво одеваться. Мне нравится эта жизнь, как и многим людям", - сказал Кадыров.
Он отметил, что старается "ничего плохо не делать", но при этом заявил, что он "не святой, не духовный наставник".
Кадыров рассказал, какой видит Чечню в будущем