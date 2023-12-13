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Зенитчики ЗВО уничтожили беспилотник-разведчик ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 13.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
04:08 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/zenitchiki-1915435690.html
Зенитчики ЗВО уничтожили беспилотник-разведчик ВСУ на Купянском направлении
Зенитчики ЗВО уничтожили беспилотник-разведчик ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 13.12.2023
Зенитчики ЗВО уничтожили беспилотник-разведчик ВСУ на Купянском направлении
Расчёт зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М2" гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил беспилотник-разведчик ВСУ на Купянском... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T04:08
2023-12-13T04:08
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 13 дек – РИА Новости. Расчёт зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М2" гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил беспилотник-разведчик ВСУ на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. "Расчет зенитного ракетного комплекса "Тор-М2" гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил разведывательный беспилотный летательный аппарат ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на Купянском направлении" - сообщили в ведомстве. Там отметили, что данный беспилотник предназначался для наведения артиллерии ВСУ. В зоне проведения спецоперации и на приграничных территориях расчеты зенитно-ракетных комплексов "Тор-М2" круглосуточно прикрывают не только российские позиции на переднем крае и в тыловых районах, но и спасают от воздушных атак мирные населенные пункты. "Работаем ежедневно. От трех до пяти целей сбиваем. Только за последние полгода расчетом ЗРК сбито большое количество различных беспилотников, в том числе "Лелека-100", "Фурия", "Валькирия". Считать их нет смысла. Их сейчас уже практически нет, видимо заканчиваются у противника", - добавил начальник расчета ЗРК "Тор-М2" с позывным "Оренбург". ЗРК "Тор" может стрелять одновременно по четырем целям или четырьмя ракетами по одной. Командир оценивает угрозу с помощью показателей на приборах или даже может разглядеть ее в мощную камеру.
https://ria.ru/20231213/artilleristy-1915434002.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Зенитчики ЗВО уничтожили беспилотник-разведчик ВСУ на Купянском направлении

Расчет ЗРК "Тор-М2" уничтожил беспилотник-разведчик ВСУ на Купянском направлении

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Тор-М2" вооруженных сил РФ на боевой позиции
Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Тор-М2 вооруженных сил РФ на боевой позиции - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Тор-М2" вооруженных сил РФ на боевой позиции. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 13 дек – РИА Новости. Расчёт зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М2" гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил беспилотник-разведчик ВСУ на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.
"Расчет зенитного ракетного комплекса "Тор-М2" гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил разведывательный беспилотный летательный аппарат ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на Купянском направлении" - сообщили в ведомстве.
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Там отметили, что данный беспилотник предназначался для наведения артиллерии ВСУ. В зоне проведения спецоперации и на приграничных территориях расчеты зенитно-ракетных комплексов "Тор-М2" круглосуточно прикрывают не только российские позиции на переднем крае и в тыловых районах, но и спасают от воздушных атак мирные населенные пункты.
"Работаем ежедневно. От трех до пяти целей сбиваем. Только за последние полгода расчетом ЗРК сбито большое количество различных беспилотников, в том числе "Лелека-100", "Фурия", "Валькирия". Считать их нет смысла. Их сейчас уже практически нет, видимо заканчиваются у противника", - добавил начальник расчета ЗРК "Тор-М2" с позывным "Оренбург".
ЗРК "Тор" может стрелять одновременно по четырем целям или четырьмя ракетами по одной. Командир оценивает угрозу с помощью показателей на приборах или даже может разглядеть ее в мощную камеру.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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