https://ria.ru/20231213/zenitchiki-1915435690.html

Зенитчики ЗВО уничтожили беспилотник-разведчик ВСУ на Купянском направлении

Зенитчики ЗВО уничтожили беспилотник-разведчик ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 13.12.2023

Зенитчики ЗВО уничтожили беспилотник-разведчик ВСУ на Купянском направлении

Расчёт зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М2" гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил беспилотник-разведчик ВСУ на Купянском... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T04:08

2023-12-13T04:08

2023-12-13T04:08

специальная военная операция на украине

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россия

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 13 дек – РИА Новости. Расчёт зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М2" гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил беспилотник-разведчик ВСУ на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. "Расчет зенитного ракетного комплекса "Тор-М2" гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил разведывательный беспилотный летательный аппарат ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на Купянском направлении" - сообщили в ведомстве. Там отметили, что данный беспилотник предназначался для наведения артиллерии ВСУ. В зоне проведения спецоперации и на приграничных территориях расчеты зенитно-ракетных комплексов "Тор-М2" круглосуточно прикрывают не только российские позиции на переднем крае и в тыловых районах, но и спасают от воздушных атак мирные населенные пункты. "Работаем ежедневно. От трех до пяти целей сбиваем. Только за последние полгода расчетом ЗРК сбито большое количество различных беспилотников, в том числе "Лелека-100", "Фурия", "Валькирия". Считать их нет смысла. Их сейчас уже практически нет, видимо заканчиваются у противника", - добавил начальник расчета ЗРК "Тор-М2" с позывным "Оренбург". ЗРК "Тор" может стрелять одновременно по четырем целям или четырьмя ракетами по одной. Командир оценивает угрозу с помощью показателей на приборах или даже может разглядеть ее в мощную камеру.

https://ria.ru/20231213/artilleristy-1915434002.html

https://ria.ru/20231213/samozaryadka-1915433856.html

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безопасность, россия, вооруженные силы украины