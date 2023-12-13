https://ria.ru/20231213/zelenskiy-1915580155.html

Зеленский второй раз за сутки солгал Западу о ситуации на фронте

Зеленский второй раз за сутки солгал Западу о ситуации на фронте - РИА Новости, 13.12.2023

Зеленский второй раз за сутки солгал Западу о ситуации на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский второй раз за сутки солгал западной прессе о ситуации на фронте. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T17:00

2023-12-13T17:00

2023-12-13T18:40

политика

россия

артемовск

донецкая народная республика

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский второй раз за сутки солгал западной прессе о ситуации на фронте.На пресс-конференции в Осло он заявил, что в этом году у России "не было ни одной победы", российские войска "не смогли занять никаких территорий".Ранее сегодня с таким же ложным утверждением он выступил в США, где заявил, что ВСУ не уступили "ни одного поселка".В мае Минобороны России отчиталось о полном освобождении города Артемовска в ДНР, в августе сообщалось о продвижении российских войск на Купянском направлении. В конце ноября Минобороны сообщило об освобождении поселка Артемовское (Хромово) в ДНР, расположенного к западу от Артемовска.Как писала в начале декабря газета The Washington Post, украинские военные с наступлением зимы признали, что конфликт "зашел в тупик". Еще раньше главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью журналу The Economist заявил, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет".

https://ria.ru/20231213/vsu-1915556339.html

россия

артемовск

донецкая народная республика

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политика, россия, артемовск, донецкая народная республика, владимир зеленский, вооруженные силы украины