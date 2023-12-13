https://ria.ru/20231213/zelenskiy-1915511309.html

Орбан прокомментировал свой разговор с Зеленским в Аргентине

Орбан прокомментировал свой разговор с Зеленским в Аргентине - РИА Новости, 13.12.2023

Орбан прокомментировал свой разговор с Зеленским в Аргентине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в интервью порталу Mandiner, что его разговор с Владимиром Зеленским на полях инаугурации аргентинского президента... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T13:21

2023-12-13T13:21

2023-12-13T13:21

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БУДАПЕШТ, 13 дек - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в интервью порталу Mandiner, что его разговор с Владимиром Зеленским на полях инаугурации аргентинского президента нельзя назвать встречей, потому что они только посидели вместе на балконе и обменялись парой слов. "Мы вместе сидели на балконе, если это можно назвать встречей. В это время вступал в должность новоизбранный аргентинский президент, переговорной ситуацией я бы это не назвал. Украинскому президенту было что мне сказать, поэтому мы воспользовались ситуацией и обменялись парой слов", - сказал Орбан. На вопрос журналистов, было ли у самого Орбана что сказать Зеленскому, венгерский премьер сказал: "Если человека спрашивают и он хорошо воспитан, он отвечает. Я ответил". Ранее в СМИ появились кадры встречи и краткой беседы Орбана и Зеленского на полях инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея. Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак в разговоре с главой венгерского МИД Петером Сийярто предложил провести личную встречу Орбана и Зеленского. В МИД Венгрии ответили, что такая встреча невозможна без предварительной подготовки и может состояться, только если будет шанс на конкретные позитивные результаты по итогам. В июне 2022 года Зеленский в телефонном разговоре пригласил Орбана на Украину. В марте 2023 года глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что его ведомство работает над подготовкой визита Орбана в Киев, он состоится в подходящее время.

https://ria.ru/20231211/orban-1915031247.html

https://ria.ru/20231212/vengriya-1915422891.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, аргентина, венгрия, виктор орбан, украина, владимир зеленский