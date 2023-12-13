Орбан прокомментировал свой разговор с Зеленским в Аргентине
Орбан заявил, что его разговор с Зеленским в Аргентине нельзя назвать встречей
© AFP 2023 / ALEJANDRO PAGNIПрезидент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на инаугурации нового президента Аргентины Хавьера Милея
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на инаугурации нового президента Аргентины Хавьера Милея
БУДАПЕШТ, 13 дек - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в интервью порталу Mandiner, что его разговор с Владимиром Зеленским на полях инаугурации аргентинского президента нельзя назвать встречей, потому что они только посидели вместе на балконе и обменялись парой слов.
"Мы вместе сидели на балконе, если это можно назвать встречей. В это время вступал в должность новоизбранный аргентинский президент, переговорной ситуацией я бы это не назвал. Украинскому президенту было что мне сказать, поэтому мы воспользовались ситуацией и обменялись парой слов", - сказал Орбан. На вопрос журналистов, было ли у самого Орбана что сказать Зеленскому, венгерский премьер сказал: "Если человека спрашивают и он хорошо воспитан, он отвечает. Я ответил".
Ранее в СМИ появились кадры встречи и краткой беседы Орбана и Зеленского на полях инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея.
Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак в разговоре с главой венгерского МИД Петером Сийярто предложил провести личную встречу Орбана и Зеленского. В МИД Венгрии ответили, что такая встреча невозможна без предварительной подготовки и может состояться, только если будет шанс на конкретные позитивные результаты по итогам.