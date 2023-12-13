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Орбан прокомментировал свой разговор с Зеленским в Аргентине - РИА Новости, 13.12.2023
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13:21 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/zelenskiy-1915511309.html
Орбан прокомментировал свой разговор с Зеленским в Аргентине
Орбан прокомментировал свой разговор с Зеленским в Аргентине - РИА Новости, 13.12.2023
Орбан прокомментировал свой разговор с Зеленским в Аргентине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в интервью порталу Mandiner, что его разговор с Владимиром Зеленским на полях инаугурации аргентинского президента... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T13:21
2023-12-13T13:21
в мире
аргентина
венгрия
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БУДАПЕШТ, 13 дек - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в интервью порталу Mandiner, что его разговор с Владимиром Зеленским на полях инаугурации аргентинского президента нельзя назвать встречей, потому что они только посидели вместе на балконе и обменялись парой слов. "Мы вместе сидели на балконе, если это можно назвать встречей. В это время вступал в должность новоизбранный аргентинский президент, переговорной ситуацией я бы это не назвал. Украинскому президенту было что мне сказать, поэтому мы воспользовались ситуацией и обменялись парой слов", - сказал Орбан. На вопрос журналистов, было ли у самого Орбана что сказать Зеленскому, венгерский премьер сказал: "Если человека спрашивают и он хорошо воспитан, он отвечает. Я ответил". Ранее в СМИ появились кадры встречи и краткой беседы Орбана и Зеленского на полях инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея. Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак в разговоре с главой венгерского МИД Петером Сийярто предложил провести личную встречу Орбана и Зеленского. В МИД Венгрии ответили, что такая встреча невозможна без предварительной подготовки и может состояться, только если будет шанс на конкретные позитивные результаты по итогам. В июне 2022 года Зеленский в телефонном разговоре пригласил Орбана на Украину. В марте 2023 года глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что его ведомство работает над подготовкой визита Орбана в Киев, он состоится в подходящее время.
https://ria.ru/20231211/orban-1915031247.html
https://ria.ru/20231212/vengriya-1915422891.html
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в мире, аргентина, венгрия, виктор орбан, украина, владимир зеленский
В мире, Аргентина, Венгрия, Виктор Орбан, Украина, Владимир Зеленский
Орбан прокомментировал свой разговор с Зеленским в Аргентине

Орбан заявил, что его разговор с Зеленским в Аргентине нельзя назвать встречей

© AFP 2023 / ALEJANDRO PAGNIПрезидент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на инаугурации нового президента Аргентины Хавьера Милея
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на инаугурации нового президента Аргентины Хавьера Милея - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© AFP 2023 / ALEJANDRO PAGNI
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на инаугурации нового президента Аргентины Хавьера Милея
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 13 дек - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в интервью порталу Mandiner, что его разговор с Владимиром Зеленским на полях инаугурации аргентинского президента нельзя назвать встречей, потому что они только посидели вместе на балконе и обменялись парой слов.
"Мы вместе сидели на балконе, если это можно назвать встречей. В это время вступал в должность новоизбранный аргентинский президент, переговорной ситуацией я бы это не назвал. Украинскому президенту было что мне сказать, поэтому мы воспользовались ситуацией и обменялись парой слов", - сказал Орбан. На вопрос журналистов, было ли у самого Орбана что сказать Зеленскому, венгерский премьер сказал: "Если человека спрашивают и он хорошо воспитан, он отвечает. Я ответил".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
Депутат Рады оскорбил Орбана
11 декабря, 11:49
Ранее в СМИ появились кадры встречи и краткой беседы Орбана и Зеленского на полях инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея.
Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак в разговоре с главой венгерского МИД Петером Сийярто предложил провести личную встречу Орбана и Зеленского. В МИД Венгрии ответили, что такая встреча невозможна без предварительной подготовки и может состояться, только если будет шанс на конкретные позитивные результаты по итогам.
В июне 2022 года Зеленский в телефонном разговоре пригласил Орбана на Украину. В марте 2023 года глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что его ведомство работает над подготовкой визита Орбана в Киев, он состоится в подходящее время.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
СМИ: в Венгрии назвали условие снятия вето на помощь Украине
12 декабря, 23:35
 
В миреАргентинаВенгрияВиктор ОрбанУкраинаВладимир Зеленский
 
 
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