В Госдуме заявили об афганском синдроме у Зеленского
Шеремет: Зеленский и его подельники выпрашивают в США золотой парашют
© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский во время выступления в университете обороны США
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в университете обороны США
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет считает, что Владимир Зеленский "охвачен афганским синдромом", понимая, что США бросят своих ставленников на Украине так же, как это было в Афганистане.
Президент США Джо Байден во вторник на встрече с Зеленским в Белом доме заявил, что подписал указ о выделении Киеву нового пакета помощи на 200 миллионов долларов. В свою очередь посол России в США Анатолий Антонов, комментируя визит Зеленского в Вашингтон, заявил, что все устали от "попрошайки из Киева", а убедить в том, что Украина важнее безопасности США, у него не вышло.
"Деморализованный Зеленский и его подельники охвачены афганским синдромом и уже сейчас выпрашивают у своего заокеанского шефа обещанный спасительный золотой парашют и ограниченное число мест на борту воздушного судна. Они уже думают, как сбежать из уничтоженной и униженной ими страны, а ведь некоторым придется крепко цепляться за шасси и крылья взлетающего самолета, украшенного звездно-полосатым флагом", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, для Вашингтона выдать деньги Украине под их мифические победно-милитаристские проекты, все равно что собственноручно выбросить их на помойку.
"Встреча Зеленского с Байденом была больше похожа на сдачу вахты и доклад своему начальнику о критической ситуации с безуспешной попыткой отчитаться за ранее выданные ему колоссальные суммы", - считает депутат ГД.
США, начавшие в 2001 году военную операцию в Афганистане, за два десятилетия не смогли ни победить терроризм, ни помочь афганцам сформировать устойчивое и заслуживающее доверия правительство, ни расправиться с коррупцией и распространением наркотиков. В итоге власть в стране взяли в руки талибы - те, с кем США приходили в Афганистан воевать. В ночь на 31 августа 2021 года американские военные покинули кабульский аэропорт. Символом политики США в Афганистане стали облетевшие весь мир кадры, на которых афганцы цепляются за шасси взлетающих военно-транспортных самолетов США и срываются вниз.