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СМИ: Зеленский попросил США дать Киеву ракеты ATACMS большей дальности - РИА Новости, 13.12.2023
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07:38 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/zelenskiy-1915443255.html
СМИ: Зеленский попросил США дать Киеву ракеты ATACMS большей дальности
СМИ: Зеленский попросил США дать Киеву ракеты ATACMS большей дальности - РИА Новости, 13.12.2023
СМИ: Зеленский попросил США дать Киеву ракеты ATACMS большей дальности
Владимир Зеленский в ходе визита в США призвал передать Киеву ракеты ATACMS большей дальности, сообщает газета Politico со ссылкой на источник. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T07:38
2023-12-13T07:38
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киев
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владимир путин
politico
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский в ходе визита в США призвал передать Киеву ракеты ATACMS большей дальности, сообщает газета Politico со ссылкой на источник. Отмечается, что он заявил об этом во время беседы со спикером палаты представителей Майком Джонсоном. "Зеленский поднял вопрос о необходимости поставок со стороны США версии ATACMS с большей дальностью ", - говорится в сообщении газеты. В середине октября президент РФ Владимир Путин назвал решение США поставить ракеты ATACMS Украине очередной ошибкой. По его словам, такое оружие создает дополнительную угрозу, но кардинально изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения не в состоянии, а Россия сможет отражать эти атаки. Газета Washington Post позднее писала, что ракеты ATACMS и кассетные снаряды не оказали переломного влияния на ход украинского контрнаступления.
https://ria.ru/20231213/bayden-1915429305.html
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в мире, сша, россия, киев, владимир зеленский, майк джонсон, владимир путин, politico
В мире, США, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Майк Джонсон, Владимир Путин, Politico
СМИ: Зеленский попросил США дать Киеву ракеты ATACMS большей дальности

Politico: Зеленский попросил США дать Киеву ракеты ATACMS большей дальности

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский в ходе визита в США призвал передать Киеву ракеты ATACMS большей дальности, сообщает газета Politico со ссылкой на источник.
Отмечается, что он заявил об этом во время беседы со спикером палаты представителей Майком Джонсоном.
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме в Вашингтоне. 12 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
Байден высморкался, пока Зеленский благодарил его за новые санкции
01:51
"Зеленский поднял вопрос о необходимости поставок со стороны США версии ATACMS с большей дальностью ", - говорится в сообщении газеты.
В середине октября президент РФ Владимир Путин назвал решение США поставить ракеты ATACMS Украине очередной ошибкой. По его словам, такое оружие создает дополнительную угрозу, но кардинально изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения не в состоянии, а Россия сможет отражать эти атаки. Газета Washington Post позднее писала, что ракеты ATACMS и кассетные снаряды не оказали переломного влияния на ход украинского контрнаступления.
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
"Попрошайка из Киева": Антонов подвел итог визита Зеленского в Вашингтон
06:52
 
В миреСШАРоссияКиевВладимир ЗеленскийМайк ДжонсонВладимир ПутинPolitico
 
 
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