https://ria.ru/20231213/zelenskiy-1915443255.html
СМИ: Зеленский попросил США дать Киеву ракеты ATACMS большей дальности
СМИ: Зеленский попросил США дать Киеву ракеты ATACMS большей дальности - РИА Новости, 13.12.2023
СМИ: Зеленский попросил США дать Киеву ракеты ATACMS большей дальности
Владимир Зеленский в ходе визита в США призвал передать Киеву ракеты ATACMS большей дальности, сообщает газета Politico со ссылкой на источник. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T07:38
2023-12-13T07:38
2023-12-13T07:38
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский в ходе визита в США призвал передать Киеву ракеты ATACMS большей дальности, сообщает газета Politico со ссылкой на источник. Отмечается, что он заявил об этом во время беседы со спикером палаты представителей Майком Джонсоном. "Зеленский поднял вопрос о необходимости поставок со стороны США версии ATACMS с большей дальностью ", - говорится в сообщении газеты. В середине октября президент РФ Владимир Путин назвал решение США поставить ракеты ATACMS Украине очередной ошибкой. По его словам, такое оружие создает дополнительную угрозу, но кардинально изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения не в состоянии, а Россия сможет отражать эти атаки. Газета Washington Post позднее писала, что ракеты ATACMS и кассетные снаряды не оказали переломного влияния на ход украинского контрнаступления.
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СМИ: Зеленский попросил США дать Киеву ракеты ATACMS большей дальности
Politico: Зеленский попросил США дать Киеву ракеты ATACMS большей дальности