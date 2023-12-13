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Зеленский открыто солгал в ходе визита в США - РИА Новости, 13.12.2023
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04:59 13.12.2023 (обновлено: 09:42 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/zelenskiy-1915437064.html
Зеленский открыто солгал в ходе визита в США
Зеленский открыто солгал в ходе визита в США - РИА Новости, 13.12.2023
Зеленский открыто солгал в ходе визита в США
Владимир Зеленский выступил с ложным утверждением, что Россия "не заняла ни одного поселка" в ходе боевых действий в течение 2023 года. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T04:59
2023-12-13T09:42
в мире
россия
артемовск
донецкая народная республика
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский выступил с ложным утверждением, что Россия "не заняла ни одного поселка" в ходе боевых действий в течение 2023 года."Я думаю, самое важное, чтобы понять, что происходит, — это то, что Россия не заняла ни одного поселка, ни одного украинского поселка в течение этого года", - заявил Зеленский в интервью Fox News.При этом в мае Минобороны России отчиталось о полном освобождении города Артемовск (украинское название — Бахмут) в ДНР, в августе сообщалось о продвижении российских войск на Купянском направлении. В конце ноября Минобороны сообщило об освобождении поселка Артемовское (Хромово) в ДНР, расположенного к западу от Артемовска.В конце сентября газета The New York Times подсчитала, что за девять месяцев боев на Украине из рук в руки перешло менее 1300 квадратных километров территории. При этом, несмотря на широко анонсированное контрнаступление ВСУ, российские войска заняли на 489 квадратных километров больше территории, чем украинские.Зеленский прибыл в столицу США для переговоров на фоне того, что республиканцы в сенате заблокировали рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В палате представителей конгресса также не спешат одобрять соответствующий проект.
https://ria.ru/20231204/artemovsk-1913525846.html
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россия
артемовск
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в мире, россия, артемовск, донецкая народная республика, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Зеленский открыто солгал в ходе визита в США

Зеленский в США солгал, что Россия за год "не заняла ни одного поселка"

© AFP 2023 / MANDEL NGANПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает во время совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом
Президент Украины Владимир Зеленский выступает во время совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
Президент Украины Владимир Зеленский выступает во время совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский выступил с ложным утверждением, что Россия "не заняла ни одного поселка" в ходе боевых действий в течение 2023 года.
"Я думаю, самое важное, чтобы понять, что происходит, — это то, что Россия не заняла ни одного поселка, ни одного украинского поселка в течение этого года", - заявил Зеленский в интервью Fox News.
Штурм поселка Артемовское на Донецком направлении - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
В Минобороны показали, как боевики ВСУ бежали из поселка Артемовское
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При этом в мае Минобороны России отчиталось о полном освобождении города Артемовск (украинское название — Бахмут) в ДНР, в августе сообщалось о продвижении российских войск на Купянском направлении. В конце ноября Минобороны сообщило об освобождении поселка Артемовское (Хромово) в ДНР, расположенного к западу от Артемовска.
В конце сентября газета The New York Times подсчитала, что за девять месяцев боев на Украине из рук в руки перешло менее 1300 квадратных километров территории. При этом, несмотря на широко анонсированное контрнаступление ВСУ, российские войска заняли на 489 квадратных километров больше территории, чем украинские.
Зеленский прибыл в столицу США для переговоров на фоне того, что республиканцы в сенате заблокировали рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В палате представителей конгресса также не спешат одобрять соответствующий проект.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
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00:06
 
В миреРоссияАртемовскДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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