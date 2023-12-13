https://ria.ru/20231213/zelenskiy-1915424400.html

Зеленский не смог ответить на вопрос о способности победить, пишут СМИ

Зеленский не смог ответить на вопрос о способности победить, пишут СМИ - РИА Новости, 13.12.2023

Зеленский не смог ответить на вопрос о способности победить, пишут СМИ

Владимир Зеленский на встрече с президентом США Джо Байденом в Белом доме не смог ответить на вопрос журналистов о способности Украины победить в конфликте с... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T00:06

2023-12-13T00:06

2023-12-13T01:37

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ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский на встрече с президентом США Джо Байденом в Белом доме не смог ответить на вопрос журналистов о способности Украины победить в конфликте с Россией без новой помощи со стороны Вашингтона, сообщает агентство Блумберг."На встрече с Байденом в Овальном кабинете я спросила Зеленского, сможет ли он победить (в конфликте - ред.) против России без большей помощи США. Он ответил без слов, слегка пожав плечами", - написала журналист издания в соцсети X.Байден, в свою очередь, заявил что не хочет, чтобы Зеленский терял надежду, а вновь призвал конгресс утвердить запрос на финансирование, в том числе, Украины, до ухода на новогодние каникулы.Во вторник спикер палаты представителей Майк Джонсон после встречи с Владимиром Зеленским заявил, что американские конгрессмены ожидают от Киева внятной стратегии для утверждения очередного пакета помощи. Ранее в тот же день координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что американская администрация располагает средствами на "пару недель" и два пакета военной помощи Украине. По его словам, президент Джо Байден на предстоящей встрече с Владимиром Зеленским пообещает продолжить "упорно работать" над проведением через "заупрямившийся" конгресс запроса на дополнительные ассигнования для Киева.Визит Зеленского в столицу США проходит на фоне того, что республиканцы в сенате заблокировали рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В палате представителей также не спешат одобрять соответствующий проект. Республиканцы требуют изменений подходов к охране границы, в Белом доме при этом предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейшей поддержки нет. Как заявил ранее информированный источник РИА Новости, палата представителей вряд ли одобрит новую помощь Украине до конца года. Как писала газета The Hill, республиканцы в сенате также сомневаются, что сумеют согласовать этот вопрос до конца года. К примеру, конгрессмен Джеймс Лэнкфорд убежден, что переговоры продолжатся в следующем году.Ранее президент США Джо Байден запросил у конгресса 106 миллиардов долларов, включая помощь Израилю и Украине, но однозначной поддержки в конгрессе не получил. Запрос требует утверждения обеими палатами конгресса и последующей подписи президента. Выделенные ранее для помощи Киеву средства тем временем заканчиваются, признали в администрации, поэтому и отправляемые Украине пакеты вооружений уменьшаются. Если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые начнутся 14 декабря для конгрессменов и 15 декабря для сенаторов. Палата представителей возобновит свою деятельность 9 января, а сенат — 8 января.

https://ria.ru/20231212/zelenskiy-1915421030.html

https://ria.ru/20231212/vizit-1915417473.html

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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, джо байден, джон кирби