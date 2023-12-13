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"Могут только русские". В США сделали неожиданное заявление о России
"Могут только русские". В США сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 13.12.2023
"Могут только русские". В США сделали неожиданное заявление о России
Российская армия получила бесценный опыт в зоне специальной военной операции, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T19:24
2023-12-13T19:24
2023-12-13T19:24
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Российская армия получила бесценный опыт в зоне специальной военной операции, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works."На планете не существует вооруженных сил, которые обладали бы таким же опытом, как российские. Украинские военные могли бы получить похожий опыт, но они все мертвы. Сейчас в рядах ВСУ сражаются люди, которых не готовят, не обучают. У них нет необходимого снаряжения, они не умеют пользоваться оборудованием", — рассказал эксперт.По словам бывшего американского разведчика, на сегодняшний день Россия выстроила такую систему, которая готовит десятки тысяч бойцов и делает из добровольцев профессиональных военных. Риттер подчеркнул, что такой слаженный военный механизм есть только у россиян.Ранее секретарь Совета безопасности Николай Патрушев сообщил, что опыт спецоперации лег в основу проработки методологических подходов к поддержанию боеготовности частей и соединений российской армии и других силовых структур.По словам заместителя главнокомандующего ВКС генерал-лейтенанта Андрея Демина, знания на основе опыта спецоперации на Украине также передаются преподавательскому составу и закладываются в учебники для подготовки российских войск ПВО.
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политика, россия, украина, скотт риттер, николай патрушев, андрей демин, вооруженные силы сша, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии
Политика, Россия, Украина, Скотт Риттер, Николай Патрушев, Андрей Демин, Вооруженные силы США, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России
"Могут только русские". В США сделали неожиданное заявление о России
Риттер: российская армия стала самой боеспособной и опытной на планете после СВО