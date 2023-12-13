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Завершена реконструкция завода по производству цемента в Коломне - РИА Новости, 13.12.2023
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Новости Подмосковья
 
19:11 13.12.2023 (обновлено: 19:13 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/zavod-1915620191.html
Завершена реконструкция завода по производству цемента в Коломне
Завершена реконструкция завода по производству цемента в Коломне - РИА Новости, 13.12.2023
Завершена реконструкция завода по производству цемента в Коломне
В подмосковной Коломне завод "Цементиум" готов к работе после частичной реконструкции, выдано разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Главного... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T19:11
2023-12-13T19:13
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. В подмосковной Коломне завод "Цементиум" готов к работе после частичной реконструкции, выдано разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора региона. В пресс-службе уточнили, что в рамках реконструкции произвели обшивку склада, замену кровельного покрытия, внутреннюю отделку, а также замену оконных конструкций на аналогичные из негорючих материалов. Производительность четырех мельниц в реконструированном здании составляет 15 тонн цемента в час. Инвестиции в проект составили 65 миллионов рублей. Здание эксплуатируется с 1976 года и предназначено для хранения, перемещения и производства белого цемента. Обновленное предприятие соответствует мировым стандартам экологической безопасности. В ведомстве отметили, что российская компания "Цементум" появилась в результате решения международной компании "Холсим" о передачи активов локальному менеджеру в декабре минувшего года. На сегодняшний день предприятие входит в тройку крупнейших производителей цемента в РФ.
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Новости Подмосковья, Экономика, Коломна, Россия

Завершена реконструкция завода по производству цемента в Коломне

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкЦементный завод
Цементный завод - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Цементный завод. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. В подмосковной Коломне завод "Цементиум" готов к работе после частичной реконструкции, выдано разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора региона.
В пресс-службе уточнили, что в рамках реконструкции произвели обшивку склада, замену кровельного покрытия, внутреннюю отделку, а также замену оконных конструкций на аналогичные из негорючих материалов. Производительность четырех мельниц в реконструированном здании составляет 15 тонн цемента в час. Инвестиции в проект составили 65 миллионов рублей.
Здание эксплуатируется с 1976 года и предназначено для хранения, перемещения и производства белого цемента. Обновленное предприятие соответствует мировым стандартам экологической безопасности.
В ведомстве отметили, что российская компания "Цементум" появилась в результате решения международной компании "Холсим" о передачи активов локальному менеджеру в декабре минувшего года. На сегодняшний день предприятие входит в тройку крупнейших производителей цемента в РФ.
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