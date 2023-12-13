https://ria.ru/20231213/zavod-1915620191.html

Завершена реконструкция завода по производству цемента в Коломне

Завершена реконструкция завода по производству цемента в Коломне - РИА Новости, 13.12.2023

Завершена реконструкция завода по производству цемента в Коломне

В подмосковной Коломне завод "Цементиум" готов к работе после частичной реконструкции, выдано разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Главного... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T19:11

2023-12-13T19:11

2023-12-13T19:13

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. В подмосковной Коломне завод "Цементиум" готов к работе после частичной реконструкции, выдано разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора региона. В пресс-службе уточнили, что в рамках реконструкции произвели обшивку склада, замену кровельного покрытия, внутреннюю отделку, а также замену оконных конструкций на аналогичные из негорючих материалов. Производительность четырех мельниц в реконструированном здании составляет 15 тонн цемента в час. Инвестиции в проект составили 65 миллионов рублей. Здание эксплуатируется с 1976 года и предназначено для хранения, перемещения и производства белого цемента. Обновленное предприятие соответствует мировым стандартам экологической безопасности. В ведомстве отметили, что российская компания "Цементум" появилась в результате решения международной компании "Холсим" о передачи активов локальному менеджеру в декабре минувшего года. На сегодняшний день предприятие входит в тройку крупнейших производителей цемента в РФ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, коломна, россия