https://ria.ru/20231213/zavod-1915434821.html

В Мариуполе запустили производство на заводе имени Ильича

В Мариуполе запустили производство на заводе имени Ильича - РИА Новости, 13.12.2023

В Мариуполе запустили производство на заводе имени Ильича

Металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе, где во время боев в городе долго укрывались украинские военные, после разминирования запустил первые три... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T03:36

2023-12-13T03:36

2023-12-13T10:39

мариуполь

ильич (илья прусикин)

денис пушилин

рамзан кадыров

вооруженные силы украины

экономика

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МАРИУПОЛЬ, 13 дек — РИА Новости. Металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе, где во время боев в городе долго укрывались украинские военные, после разминирования запустил первые три цеха, рассказал РИА Новости первый заместитель директора завода Роман Солонарь."Есть план восстановления, подготовленный нами, данного предприятия, он разбит на четыре этапа. К первому этапу мы уже подошли — это пять вспомогательных цехов. Из них цех переработки шлаков уже работает, также работает отделение по производству товаров народного потребления: производит профлист, гнутый уголок, также швеллер гнутый, который используется здесь, внутри комбината, для восстановления предприятия", — сказал он.Кроме того, запущен и третий — копровый — цех, где готовят к плавке лом черных металлов.Сейчас на предприятии, по словам замдиректора, работают 3,7 тысячи человек, в дальнейшем штат планируют расширить до 24 тысяч работников.В июне глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости заявил о полном разминировании завода имени Ильича и сообщил, что предприятие планируется к поэтапному запуску в период с 2023 по 2025 год. Солонарь напомнил, что завод ранее перерабатывал агломерат — основное железнорудное сырье для получения чугуна, производил чугун и сталь, горячекатанный лист, рулонную сталь, также есть цех холодной прокатки, который пострадал больше всего.Он также выразил благодарность подразделению "Ахмат" из Чечни, бойцы которого зашли на комбинат в мае 2022 года после зачистки от ВСУ и встали на его охрану. "С помощью них, большое спасибо, не размародерен комбинат, осталось цело то оборудование, которое сейчас есть на территории предприятия", — сказал замдиректора. В свою очередь, помощник главы Чечни Ваха Геремеев заявил РИА Новости, что задачу по сохранению комбината бойцам ставил глава республики Рамзан Кадыров. "Была поставлена задача взять под охрану комбинат имени Ильича и сохранить <...> и станки, и сырье, и все, что находится на территории комбината", — сказал он.Весной 2022 года во время боев за Мариуполь на территории комбината Ильича, который, как и завод "Азовсталь", был превращен украинскими войсками в укрепрайон, базировалось командование 36-й бригады морской пехоты ВСУ. Командир бригады, которая занимала завод Ильича и расположенный рядом комбинат "Азовмаш", полковник ВСУ Владимир Баранюк был взят в плен российскими бойцами после разгрома соединения.

https://ria.ru/20231211/mariupol-1914999032.html

https://realty.ria.ru/20231205/mariupol-1913911765.html

https://ria.ru/20231211/khusnullin-1914997349.html

мариуполь

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мариуполь, ильич (илья прусикин), денис пушилин, рамзан кадыров, вооруженные силы украины, экономика