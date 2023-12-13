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В Мариуполе запустили производство на заводе имени Ильича - РИА Новости, 13.12.2023
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03:36 13.12.2023 (обновлено: 10:39 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/zavod-1915434821.html
В Мариуполе запустили производство на заводе имени Ильича
В Мариуполе запустили производство на заводе имени Ильича - РИА Новости, 13.12.2023
В Мариуполе запустили производство на заводе имени Ильича
Металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе, где во время боев в городе долго укрывались украинские военные, после разминирования запустил первые три... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T03:36
2023-12-13T10:39
мариуполь
ильич (илья прусикин)
денис пушилин
рамзан кадыров
вооруженные силы украины
экономика
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МАРИУПОЛЬ, 13 дек — РИА Новости. Металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе, где во время боев в городе долго укрывались украинские военные, после разминирования запустил первые три цеха, рассказал РИА Новости первый заместитель директора завода Роман Солонарь.&quot;Есть план восстановления, подготовленный нами, данного предприятия, он разбит на четыре этапа. К первому этапу мы уже подошли — это пять вспомогательных цехов. Из них цех переработки шлаков уже работает, также работает отделение по производству товаров народного потребления: производит профлист, гнутый уголок, также швеллер гнутый, который используется здесь, внутри комбината, для восстановления предприятия&quot;, — сказал он.Кроме того, запущен и третий — копровый — цех, где готовят к плавке лом черных металлов.Сейчас на предприятии, по словам замдиректора, работают 3,7 тысячи человек, в дальнейшем штат планируют расширить до 24 тысяч работников.В июне глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости заявил о полном разминировании завода имени Ильича и сообщил, что предприятие планируется к поэтапному запуску в период с 2023 по 2025 год. Солонарь напомнил, что завод ранее перерабатывал агломерат — основное железнорудное сырье для получения чугуна, производил чугун и сталь, горячекатанный лист, рулонную сталь, также есть цех холодной прокатки, который пострадал больше всего.Он также выразил благодарность подразделению "Ахмат" из Чечни, бойцы которого зашли на комбинат в мае 2022 года после зачистки от ВСУ и встали на его охрану. "С помощью них, большое спасибо, не размародерен комбинат, осталось цело то оборудование, которое сейчас есть на территории предприятия", — сказал замдиректора. В свою очередь, помощник главы Чечни Ваха Геремеев заявил РИА Новости, что задачу по сохранению комбината бойцам ставил глава республики Рамзан Кадыров. "Была поставлена задача взять под охрану комбинат имени Ильича и сохранить &lt;...&gt; и станки, и сырье, и все, что находится на территории комбината", — сказал он.Весной 2022 года во время боев за Мариуполь на территории комбината Ильича, который, как и завод "Азовсталь", был превращен украинскими войсками в укрепрайон, базировалось командование 36-й бригады морской пехоты ВСУ. Командир бригады, которая занимала завод Ильича и расположенный рядом комбинат "Азовмаш", полковник ВСУ Владимир Баранюк был взят в плен российскими бойцами после разгрома соединения.
https://ria.ru/20231211/mariupol-1914999032.html
https://realty.ria.ru/20231205/mariupol-1913911765.html
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мариуполь, ильич (илья прусикин), денис пушилин, рамзан кадыров, вооруженные силы украины, экономика
Мариуполь, Ильич (Илья Прусикин), Денис Пушилин, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины, Экономика
В Мариуполе запустили производство на заводе имени Ильича

Завод имени Ильича в Мариуполе начал производство, запущены первые три цеха

© РИА НовостиМеталлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе
Металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе
© РИА Новости
Металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе
Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ, 13 дек — РИА Новости. Металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе, где во время боев в городе долго укрывались украинские военные, после разминирования запустил первые три цеха, рассказал РИА Новости первый заместитель директора завода Роман Солонарь.
«

"Есть план восстановления, подготовленный нами, данного предприятия, он разбит на четыре этапа. К первому этапу мы уже подошли — это пять вспомогательных цехов. Из них цех переработки шлаков уже работает, также работает отделение по производству товаров народного потребления: производит профлист, гнутый уголок, также швеллер гнутый, который используется здесь, внутри комбината, для восстановления предприятия", — сказал он.

Кроме того, запущен и третий — копровый — цех, где готовят к плавке лом черных металлов.
Сейчас на предприятии, по словам замдиректора, работают 3,7 тысячи человек, в дальнейшем штат планируют расширить до 24 тысяч работников.
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В июне глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости заявил о полном разминировании завода имени Ильича и сообщил, что предприятие планируется к поэтапному запуску в период с 2023 по 2025 год.
Солонарь напомнил, что завод ранее перерабатывал агломерат — основное железнорудное сырье для получения чугуна, производил чугун и сталь, горячекатанный лист, рулонную сталь, также есть цех холодной прокатки, который пострадал больше всего.
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Он также выразил благодарность подразделению "Ахмат" из Чечни, бойцы которого зашли на комбинат в мае 2022 года после зачистки от ВСУ и встали на его охрану.
«
"С помощью них, большое спасибо, не размародерен комбинат, осталось цело то оборудование, которое сейчас есть на территории предприятия", — сказал замдиректора.
В свою очередь, помощник главы Чечни Ваха Геремеев заявил РИА Новости, что задачу по сохранению комбината бойцам ставил глава республики Рамзан Кадыров.
"Была поставлена задача взять под охрану комбинат имени Ильича и сохранить <...> и станки, и сырье, и все, что находится на территории комбината", — сказал он.
Весной 2022 года во время боев за Мариуполь на территории комбината Ильича, который, как и завод "Азовсталь", был превращен украинскими войсками в укрепрайон, базировалось командование 36-й бригады морской пехоты ВСУ. Командир бригады, которая занимала завод Ильича и расположенный рядом комбинат "Азовмаш", полковник ВСУ Владимир Баранюк был взят в плен российскими бойцами после разгрома соединения.
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МариупольИльич (Илья Прусикин)Денис ПушилинРамзан КадыровВооруженные силы УкраиныЭкономика
 
 
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