https://ria.ru/20231213/zapad-1915655064.html

Песков: у Запада возник вопрос, что именно он финансирует на Украине

Песков: у Запада возник вопрос, что именно он финансирует на Украине - РИА Новости, 13.12.2023

Песков: у Запада возник вопрос, что именно он финансирует на Украине

Запад начал задаваться вопросом, что именно он финансирует на Украине и насколько эффективны были эти вложения - киевский режим обещал ему победы, но этого не... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T23:36

2023-12-13T23:36

2023-12-13T23:36

украина

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Запад начал задаваться вопросом, что именно он финансирует на Украине и насколько эффективны были эти вложения - киевский режим обещал ему победы, но этого не произошло, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вряд ли мы можем это сейчас прогнозировать. Мы можем сейчас только констатировать, что западники, в первую очередь американцы, у них проснулся вопрос и встал сейчас в полный рост, что именно они финансируют, на что именно они тратят и потратили в истекшем году больше 100 миллиардов долларов, насколько были эффективны эти вложения", - сказал Песков в интервью телеканалу "Россия 24", говоря о том, будет ли продолжена финансовая помощь киевскому режиму со стороны Запада. Он отметил, что Запад вкладывал деньги в Украину как в инструмент, который он использовал в борьбе с Россией. "И они понимают, что инструмент работает не очень эффективно. Инструмент очень бравурно обещал победы на поле боя, очень долго их подводил к тому, что "подождите, сейчас растает снег, все высохнет и вы увидите совершенно феноменальные победы, которых вы раньше не видели". Но и снег сошел, и все высохло, и сейчас опять намокло, и снег выпал, и ничего нет. И, конечно, американцы задаются вопросом, нужно ли это делать дальше. И это, конечно, ставит киевский режим в весьма и весьма трудное положение", - добавил Песков.

https://ria.ru/20231213/peskov-1915649106.html

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украина, россия, дмитрий песков