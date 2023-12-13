https://ria.ru/20231213/zapad-1915560200.html

Запад готов на союз с кем угодно, лишь бы уничтожить Россию, заявил Грызлов

Запад готов на союз с кем угодно, лишь бы уничтожить Россию, заявил Грызлов - РИА Новости, 13.12.2023

Запад готов на союз с кем угодно, лишь бы уничтожить Россию, заявил Грызлов

Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что Запад, стремясь уничтожить РФ и расколоть восточных славян, оказался готов на союз с кем угодно и под любыми РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T16:00

2023-12-13T16:00

2023-12-13T16:00

специальная военная операция на украине

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МИНСК, 13 дек – РИА Новости. Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что Запад, стремясь уничтожить РФ и расколоть восточных славян, оказался готов на союз с кем угодно и под любыми знаменами, лишь бы против Москвы. В среду в Доме Москвы в Минске состоялось открытие выставки "Обыкновенный нацизм", посвященной трагедии мирного населения Донбасса и преступлениям украинских неонацистов. "Обыкновенный нацизм" – это суровый диагноз тем странам и лидерам, для которых стали преступной обыденностью заигрывание с радикальным национализмом, переписывание истории и возведение предателей и убийц в ранг героев. Ужасы нацистской оккупации, холокоста и концлагерей оказались пустым звуком для нынешнего поколения лидеров коллективного Запада. В стремлении уничтожить Россию, расколоть триединый народ – русских, белорусов и украинцев – Евросоюз и НАТО оказались готовы на союз с кем угодно и под любыми знаменами, лишь бы против России", - говорится в обращении Грызлова к организаторам и посетителям выставки, распространенном пресс-службой дипмиссии. Дипломат подчеркнул, что "Запад десятилетиями взращивал те зерна национализма и пещерной ненависти ко всему славянскому, … миллиарды были потрачены на то, чтобы снова вшить в головы украинского истеблишмента антироссийские посылы, сформулированные украинскими праворадикальными идеологами еще в первой половине XX века". "Неудивительно, что после "евромайдана" в 2014 году Запад всецело поддержал нелегитимный режим новых украинских нацистов. На этом строился проект "анти-Россия". Все последующие годы, пока ВСУ вели целенаправленный геноцид населения Донбасса, и по сей день Вашингтон и Брюссель продолжают вкладываться в свое детище деньгами, оружием и политическим ресурсом. Запад настолько уверовал в украинскую авантюру, что сам себя убедил в "нормальности" существования нацистского государства в Европе XXI века", - подчеркнул Грызлов. Он добавил, что "последствия этой болезни с каждым годом приобретают все более острый характер". "Факельные шествия с портретами Бандеры в центре Киева и сходки престарелых эсэсовских карателей в Латвии и Эстонии ни для кого не новость. В том числе для ОБСЕ и других структур, которые годами закрывали глаза на поклонение гитлеризму прямо у себя под носом. Но совсем недавно весь мир стал свидетелем публичных оваций эсэсовскому карателю в парламенте Канады. Это и есть тот самый "обыкновенный нацизм". И какие бы оправдания ему ни придумывали, в нем нет ни толики "нормальности", - отметил Грызлов. По его словам, на выставке "каждый может увидеть истинное лицо украинского нацизма". "Победив гитлеровский нацизм в середине прошлого века, россияне и белорусы как никто другой знают, насколько опасна нацистская зараза. Иммунитет против нее у нас в крови. В следующем году мы вместе будем отмечать 80-летие освобождения белорусской земли от немецко-фашистских захватчиков. К этому юбилею мы подходим с осознанием того, что ни на секунду не предали память наших славных предков. Мы делом доказали непоколебимость наших принципов. В них наша сила", - заключил Грызлов.

https://ria.ru/20231204/germaniya-1913464802.html

https://ria.ru/20231103/rezolyutsiya-1907306028.html

https://ria.ru/20231121/svo-1910574004.html

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Кирилл Волков

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