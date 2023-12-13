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Зал, где Путин подведет "Итоги года", вместит не менее 600 человек - РИА Новости, 13.12.2023
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13:55 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/zal-1915521124.html
Зал, где Путин подведет "Итоги года", вместит не менее 600 человек
Зал, где Путин подведет "Итоги года", вместит не менее 600 человек - РИА Новости, 13.12.2023
Зал, где Путин подведет "Итоги года", вместит не менее 600 человек
Зал, где пройдут "Итоги года с Владимиром Путиным", вмещает не менее шестисот человек, сообщает телеканал "Россия 24". РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T13:55
2023-12-13T13:55
владимир путин
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Зал, где пройдут "Итоги года с Владимиром Путиным", вмещает не менее шестисот человек, сообщает телеканал "Россия 24". Глава государства ответит на вопросы россиян и журналистов в прямом эфире в четверг после 12.00 мск. Рядом с главой государства будет его пресс-секретарь Дмитрий Песков и ведущие. В зале будут работать волонтеры с микрофонами. По словам специалистов, технически уже все готово к проведению мероприятия.
https://ria.ru/20231212/putin-1915227323.html
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владимир путин, дмитрий песков, общество
Владимир Путин, Дмитрий Песков, Общество
Зал, где Путин подведет "Итоги года", вместит не менее 600 человек

Зал, где пройдут "Итоги года с Владимиром Путиным", вместит не менее 600 человек

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПортфель
Портфель - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Зал, где пройдут "Итоги года с Владимиром Путиным", вмещает не менее шестисот человек, сообщает телеканал "Россия 24".
Глава государства ответит на вопросы россиян и журналистов в прямом эфире в четверг после 12.00 мск. Рядом с главой государства будет его пресс-секретарь Дмитрий Песков и ведущие.
В зале будут работать волонтеры с микрофонами. По словам специалистов, технически уже все готово к проведению мероприятия.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Call-центр принял более миллиона вопросов к "Итогам года с Путиным"
12 декабря, 09:47
 
Владимир ПутинДмитрий ПесковОбщество
 
 
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