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Офицер рассказал о попытках проникновения украинских ДРГ в район ЗАЭС - РИА Новости, 13.12.2023
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07:04 13.12.2023 (обновлено: 07:55 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/zaes-1915441328.html
Офицер рассказал о попытках проникновения украинских ДРГ в район ЗАЭС
Офицер рассказал о попытках проникновения украинских ДРГ в район ЗАЭС - РИА Новости, 13.12.2023
Офицер рассказал о попытках проникновения украинских ДРГ в район ЗАЭС
Подразделения российских войск, обороняющие берег Каховского водохранилища в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), практически еженедельно пресекают РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T07:04
2023-12-13T07:55
безопасность
запорожская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ЭНЕРГОДАР, 13 дек – РИА Новости. Подразделения российских войск, обороняющие берег Каховского водохранилища в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), практически еженедельно пресекают попытки проникновения диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) украинских боевиков, рассказал РИА Новости командир антидиверсионной группы ВС РФ. Ранее РИА Новости сообщало, что подразделения ВС РФ, обороняющие берег Каховского водохранилища в Запорожской области, начали активные занятия по антидиверсионной работе, что обусловлено снижением температуры и обледенением остатков воды в чаше водохранилища. "Наша задача - обеспечить безопасность стратегического объекта - Запорожской атомной станции - от прорыва противника со стороны Никополя (город под контролем ВСУ на берегу Каховского водохранилища). Это задача моего взвода. Взвод из мобилизованных бойцов. Диверсанты раз в одну–две недели. Замечаются на подступах… Принимаются все меры к уничтожению", - рассказал командир. Командир другого подразделения рассказал агентству, что бойцы активно применяют навыки, которые они получили в ходе подготовки к антидиверсионной работе на полигоне под руководством инструкторов. Он отметил актуальность таких действий, так как после падения уровня воды в Каховском водохранилище рельеф благоприятствует действиям диверсантов противника. "Наблюдаем в тепловизор маленькие группы людей. От трех до пяти человек, и в случае чего реагируем. Огневыми средствами "шугаем" - убегают. За неделю раза два. Тренируемся постоянно. Отрабатываем все огневые средства. Коллективы слажены. Все работают и четко понимают, что делать… Я оцениваю на десять из десяти (готовность антидиверсионных групп). В любом случае никакая ДРГ сюда не проникла и не проникнет", - рассказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20231205/rotatsiya-1913979105.html
https://ria.ru/20231202/zaes-1913321272.html
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безопасность, запорожская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Офицер рассказал о попытках проникновения украинских ДРГ в район ЗАЭС

ВС России регулярно отражают попытки украинских ДРГ проникнуть в район ЗАЭС

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннослужащий одного из подразделений морской пехоты в наблюдательном пункте на Запорожской АЭС
Военнослужащий одного из подразделений морской пехоты в наблюдательном пункте на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военнослужащий одного из подразделений морской пехоты в наблюдательном пункте на Запорожской АЭС. Архивное фото
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ЭНЕРГОДАР, 13 дек – РИА Новости. Подразделения российских войск, обороняющие берег Каховского водохранилища в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), практически еженедельно пресекают попытки проникновения диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) украинских боевиков, рассказал РИА Новости командир антидиверсионной группы ВС РФ.
Ранее РИА Новости сообщало, что подразделения ВС РФ, обороняющие берег Каховского водохранилища в Запорожской области, начали активные занятия по антидиверсионной работе, что обусловлено снижением температуры и обледенением остатков воды в чаше водохранилища.
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"Наша задача - обеспечить безопасность стратегического объекта - Запорожской атомной станции - от прорыва противника со стороны Никополя (город под контролем ВСУ на берегу Каховского водохранилища). Это задача моего взвода. Взвод из мобилизованных бойцов. Диверсанты раз в одну–две недели. Замечаются на подступах… Принимаются все меры к уничтожению", - рассказал командир.
Командир другого подразделения рассказал агентству, что бойцы активно применяют навыки, которые они получили в ходе подготовки к антидиверсионной работе на полигоне под руководством инструкторов. Он отметил актуальность таких действий, так как после падения уровня воды в Каховском водохранилище рельеф благоприятствует действиям диверсантов противника.
"Наблюдаем в тепловизор маленькие группы людей. От трех до пяти человек, и в случае чего реагируем. Огневыми средствами "шугаем" - убегают. За неделю раза два. Тренируемся постоянно. Отрабатываем все огневые средства. Коллективы слажены. Все работают и четко понимают, что делать… Я оцениваю на десять из десяти (готовность антидиверсионных групп). В любом случае никакая ДРГ сюда не проникла и не проникнет", - рассказал собеседник агентства.
Члены делегации МАГАТЭ во время визита на Запорожскую АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
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2 декабря, 11:48
 
БезопасностьЗапорожская областьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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