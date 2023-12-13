https://ria.ru/20231213/zaes-1915441328.html

Офицер рассказал о попытках проникновения украинских ДРГ в район ЗАЭС

Офицер рассказал о попытках проникновения украинских ДРГ в район ЗАЭС - РИА Новости, 13.12.2023

Офицер рассказал о попытках проникновения украинских ДРГ в район ЗАЭС

Подразделения российских войск, обороняющие берег Каховского водохранилища в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), практически еженедельно пресекают РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T07:04

2023-12-13T07:04

2023-12-13T07:55

безопасность

запорожская область

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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ЭНЕРГОДАР, 13 дек – РИА Новости. Подразделения российских войск, обороняющие берег Каховского водохранилища в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), практически еженедельно пресекают попытки проникновения диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) украинских боевиков, рассказал РИА Новости командир антидиверсионной группы ВС РФ. Ранее РИА Новости сообщало, что подразделения ВС РФ, обороняющие берег Каховского водохранилища в Запорожской области, начали активные занятия по антидиверсионной работе, что обусловлено снижением температуры и обледенением остатков воды в чаше водохранилища. "Наша задача - обеспечить безопасность стратегического объекта - Запорожской атомной станции - от прорыва противника со стороны Никополя (город под контролем ВСУ на берегу Каховского водохранилища). Это задача моего взвода. Взвод из мобилизованных бойцов. Диверсанты раз в одну–две недели. Замечаются на подступах… Принимаются все меры к уничтожению", - рассказал командир. Командир другого подразделения рассказал агентству, что бойцы активно применяют навыки, которые они получили в ходе подготовки к антидиверсионной работе на полигоне под руководством инструкторов. Он отметил актуальность таких действий, так как после падения уровня воды в Каховском водохранилище рельеф благоприятствует действиям диверсантов противника. "Наблюдаем в тепловизор маленькие группы людей. От трех до пяти человек, и в случае чего реагируем. Огневыми средствами "шугаем" - убегают. За неделю раза два. Тренируемся постоянно. Отрабатываем все огневые средства. Коллективы слажены. Все работают и четко понимают, что делать… Я оцениваю на десять из десяти (готовность антидиверсионных групп). В любом случае никакая ДРГ сюда не проникла и не проникнет", - рассказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20231205/rotatsiya-1913979105.html

https://ria.ru/20231202/zaes-1913321272.html

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безопасность, запорожская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины