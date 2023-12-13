https://ria.ru/20231213/yugra-1915566599.html

Мастерская по продвижению традиционных промыслов стартовала в Югре

Мастерская по продвижению традиционных промыслов стартовала в Югре - РИА Новости, 13.12.2023

Мастерская по продвижению традиционных промыслов стартовала в Югре

Представители коренных малочисленных народов Севера, начавшие бизнес по продвижению традиционных промыслов, в среду начнут занятия в мастерской сообществ... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T16:19

2023-12-13T16:19

2023-12-13T16:19

ханты-мансийский автономный округ

югра

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 дек – РИА Новости. Представители коренных малочисленных народов Севера, начавшие бизнес по продвижению традиционных промыслов, в среду начнут занятия в мастерской сообществ "Комунада", где смогут развить свое дело или идею до бизнес-модели, сообщает Фонд гражданских инициатив Югры. "С 13 по 17 декабря в Ханты-Мансийске представители коренных народов Югры и креативных индустрий, занятых в сохранении и продвижении традиционных промыслов и ремесел, соберутся на мастерскую сообществ "Комунада" – проект, объединяющий людей из разных направлений в крепкое сообщество для создания уникальных решений и продуктов. В этом году организаторы делают акцент на развитие креативных индустрий в сфере истории, культуры и промыслов обских угров", - говорится в сообщении. В пятидневной программе мероприятия запланировано обучение представителей коренных малочисленных народов Севера в формате проектных лабораторий, где участники не только получат теоретические знания по основам организации бизнеса, но и совместно с экспертами проработают свои проекты для дальнейшего развития. Программные кураторы будут проводить обучение по пяти направлениям креативной экономики. Так, трек "Блогинг" открыт для тех, кто активно ведет свою страницу в социальных сетях или хочет развивать свой блог. Для музыкантов, исполнителей, диджеев, битмейкеров и саунд-дизайнеров будут проводится занятия на тему "Музыка". Любители истории и культуры Югры, гиды и те, кто изучает культурный код региона, смогут посетить трек "Туризм". Для создателей одежды и украшений будет открыто направление "Мода", а для начинающих предпринимателей, занимающихся рыболовством, сбором дикоросов или изготовлением консервов, будет открыт трек "Промыслы". Первая "Комунада" была проведена в 2022 году по шести направлениям: музыка, современное искусство, мода, уличные виды спорта, танец и графический дизайн. Участники "Комунады" прошлого года всего за несколько дней подготовили айдентику для четырех некоммерческих организаций Югры, сгенерировали идеи по улучшению городской среды Сургута, а также разработали проект экосистемы локальных деятелей моды "Северный альянс". Организаторами форума выступают департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей автономного округа, фонд "Центр гражданских и социальных инициатив Югры" и интернет-журнал – альманах улиц "ХОЛОД" (Сургут).

https://ria.ru/20231213/shakhmaty-1915540735.html

https://ria.ru/20231206/kukhnya-1914207549.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

югра