https://ria.ru/20231213/yuan-1915446047.html

Курс юаня опустился ниже 12,5 рубля впервые с 1 декабря

Курс юаня опустился ниже 12,5 рубля впервые с 1 декабря - РИА Новости, 13.12.2023

Курс юаня опустился ниже 12,5 рубля впервые с 1 декабря

Рубль переходит к легкому укреплению: юань опустился ниже 12,5 рубля впервые с 1 декабря, доллар опять дешевле 90 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T08:30

2023-12-13T08:30

2023-12-13T08:39

экономика

юань

московская биржа

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Рубль переходит к легкому укреплению: юань опустился ниже 12,5 рубля впервые с 1 декабря, доллар опять дешевле 90 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 8.29 мск теряет 9 копеек, до 89,91 рубля, юаня – 5 копеек, до 12,49 рубля, курс евро - 19 копеек, до 97,04 рубля.С утра доллар максимально поднимался до 90,2 рубля, евро – до 97,32 рубля, юань – до 12,54 рубля.

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, юань, московская биржа