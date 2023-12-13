https://ria.ru/20231213/yuan-1915446047.html
Курс юаня опустился ниже 12,5 рубля впервые с 1 декабря
Курс юаня опустился ниже 12,5 рубля впервые с 1 декабря - РИА Новости, 13.12.2023
Курс юаня опустился ниже 12,5 рубля впервые с 1 декабря
Рубль переходит к легкому укреплению: юань опустился ниже 12,5 рубля впервые с 1 декабря, доллар опять дешевле 90 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T08:30
2023-12-13T08:30
2023-12-13T08:39
экономика
юань
московская биржа
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Рубль переходит к легкому укреплению: юань опустился ниже 12,5 рубля впервые с 1 декабря, доллар опять дешевле 90 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 8.29 мск теряет 9 копеек, до 89,91 рубля, юаня – 5 копеек, до 12,49 рубля, курс евро - 19 копеек, до 97,04 рубля.С утра доллар максимально поднимался до 90,2 рубля, евро – до 97,32 рубля, юань – до 12,54 рубля.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, юань, московская биржа
Экономика, Юань, Московская биржа
Курс юаня опустился ниже 12,5 рубля впервые с 1 декабря
Курс юаня на Мосбирже опустился ниже 12,5 рубля впервые с 1 декабря
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости.
Рубль переходит к легкому укреплению: юань опустился ниже 12,5 рубля впервые с 1 декабря, доллар опять дешевле 90 рублей, следует из данных Московской биржи
.
Курс доллара расчетами "завтра" на 8.29 мск теряет 9 копеек, до 89,91 рубля, юаня – 5 копеек, до 12,49 рубля, курс евро - 19 копеек, до 97,04 рубля.
С утра доллар максимально поднимался до 90,2 рубля, евро – до 97,32 рубля, юань – до 12,54 рубля.