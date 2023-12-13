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Турция готова обеспечить Россию яйцами, заявили в Союзе производителей яиц
Турция готова обеспечить Россию яйцами, заявили в Союзе производителей яиц - РИА Новости, 13.12.2023
Турция готова обеспечить Россию яйцами, заявили в Союзе производителей яиц
Турция готова обеспечить Россию яйцами в полном объеме, поставки уже начались, сообщил РИА Новости глава Союза производителей яиц Ибрагим Афйон. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T10:55
2023-12-13T10:55
2023-12-13T11:08
экономика
турция
россия
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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АНКАРА, 13 дек - РИА Новости. Турция готова обеспечить Россию яйцами в полном объеме, поставки уже начались, сообщил РИА Новости глава Союза производителей яиц Ибрагим Афйон.Россельхознадзор с 8 декабря разрешает поставки столового яйца еще с 17 предприятий Турции, сообщило ранее ведомство."В целом 21 турецкая компания получила одобрение на поставки яиц в Россию, три уже начали поставки",- сообщил Афйон.Глава Союза не назвал при этом конкретных объемов планируемых поставок."Готовы обеспечить потребности в полном объеме",- сказал собеседник агентства.
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экономика, турция, россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Экономика, Турция, Россия, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
Турция готова обеспечить Россию яйцами, заявили в Союзе производителей яиц
Глава Союза производителей яиц: Турция готова обеспечить Россию яйцами