https://ria.ru/20231213/yaytsa-1915472263.html

Турция готова обеспечить Россию яйцами, заявили в Союзе производителей яиц

Турция готова обеспечить Россию яйцами, заявили в Союзе производителей яиц - РИА Новости, 13.12.2023

Турция готова обеспечить Россию яйцами, заявили в Союзе производителей яиц

Турция готова обеспечить Россию яйцами в полном объеме, поставки уже начались, сообщил РИА Новости глава Союза производителей яиц Ибрагим Афйон. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T10:55

2023-12-13T10:55

2023-12-13T11:08

экономика

турция

россия

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

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АНКАРА, 13 дек - РИА Новости. Турция готова обеспечить Россию яйцами в полном объеме, поставки уже начались, сообщил РИА Новости глава Союза производителей яиц Ибрагим Афйон.Россельхознадзор с 8 декабря разрешает поставки столового яйца еще с 17 предприятий Турции, сообщило ранее ведомство."В целом 21 турецкая компания получила одобрение на поставки яиц в Россию, три уже начали поставки",- сообщил Афйон.Глава Союза не назвал при этом конкретных объемов планируемых поставок."Готовы обеспечить потребности в полном объеме",- сказал собеседник агентства.

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турция

россия

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экономика, турция, россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)