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Турция готова обеспечить Россию яйцами, заявили в Союзе производителей яиц - РИА Новости, 13.12.2023
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10:55 13.12.2023 (обновлено: 11:08 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/yaytsa-1915472263.html
Турция готова обеспечить Россию яйцами, заявили в Союзе производителей яиц
Турция готова обеспечить Россию яйцами, заявили в Союзе производителей яиц - РИА Новости, 13.12.2023
Турция готова обеспечить Россию яйцами, заявили в Союзе производителей яиц
Турция готова обеспечить Россию яйцами в полном объеме, поставки уже начались, сообщил РИА Новости глава Союза производителей яиц Ибрагим Афйон. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T10:55
2023-12-13T11:08
экономика
турция
россия
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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АНКАРА, 13 дек - РИА Новости. Турция готова обеспечить Россию яйцами в полном объеме, поставки уже начались, сообщил РИА Новости глава Союза производителей яиц Ибрагим Афйон.Россельхознадзор с 8 декабря разрешает поставки столового яйца еще с 17 предприятий Турции, сообщило ранее ведомство."В целом 21 турецкая компания получила одобрение на поставки яиц в Россию, три уже начали поставки",- сообщил Афйон.Глава Союза не назвал при этом конкретных объемов планируемых поставок."Готовы обеспечить потребности в полном объеме",- сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20231213/yaytsa-1915471996.html
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экономика, турция, россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Экономика, Турция, Россия, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
Турция готова обеспечить Россию яйцами, заявили в Союзе производителей яиц

Глава Союза производителей яиц: Турция готова обеспечить Россию яйцами

© Fotolia / A.B.G. Яйца. Архивное фото.
Яйца. Архивное фото. - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© Fotolia / A.B.G.
Яйца. Архивное фото.. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 13 дек - РИА Новости. Турция готова обеспечить Россию яйцами в полном объеме, поставки уже начались, сообщил РИА Новости глава Союза производителей яиц Ибрагим Афйон.
Россельхознадзор с 8 декабря разрешает поставки столового яйца еще с 17 предприятий Турции, сообщило ранее ведомство.
«
"В целом 21 турецкая компания получила одобрение на поставки яиц в Россию, три уже начали поставки",- сообщил Афйон.
Глава Союза не назвал при этом конкретных объемов планируемых поставок.
"Готовы обеспечить потребности в полном объеме",- сказал собеседник агентства.
Проверка качества яиц - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
Таможенная подкомиссия поддержала обнуление пошлин на яйца на полгода
10:52
 
ЭкономикаТурцияРоссияФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
 
 
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