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Таможенная подкомиссия поддержала обнуление пошлин на яйца на полгода - РИА Новости, 13.12.2023
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10:52 13.12.2023 (обновлено: 12:08 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/yaytsa-1915471996.html
Таможенная подкомиссия поддержала обнуление пошлин на яйца на полгода
Таможенная подкомиссия поддержала обнуление пошлин на яйца на полгода - РИА Новости, 13.12.2023
Таможенная подкомиссия поддержала обнуление пошлин на яйца на полгода
Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию одобрила обнуление таможенной пошлины на ввоз в Россию 1,2 миллиарда яиц, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T10:52
2023-12-13T12:08
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию одобрила обнуление таможенной пошлины на ввоз в Россию 1,2 миллиарда яиц, сообщила пресс-служба Минэкономразвития. "Льгота будет предоставляться при условии подтверждения целевого назначения ввозимых товаров", — отметили в ведомстве.Как объяснили в министерстве, в краткосрочной перспективе такие действия помогут сбалансировать внутренний рынок и обеспечить рост предложения.Мера будет действовать с 1 января по 30 июня 2024 года.В Минэкономразвития также уточнили, что яйца смогут завозить из дружественных стран, предложение уже поддержали в Евразийской экономической комиссии. Как добавили в Минсельхозе, до конца этой недели ожидаются первые поставки из Азербайджана, яйца скоро также должны начать привозить из Турции. В ведомстве прогнозируют, что цены стабилизируются в ближайший месяц.Цены на яйцо на фоне значительного увеличения спроса с начала года заметно выросли: согласно последним данным Росстата, к 4 декабря — на 42,4%. Для стабилизации ситуации власти предприняли определенные меры — начиная от поддержки производителей и стимулирования заключения ими долгосрочных контрактов с ретейлом и заканчивая проверками надзорных органов.
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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Таможенная подкомиссия поддержала обнуление пошлин на яйца на полгода

Правительство одобрило обнуление импортных пошлин на яйца

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПроверка качества яиц
Проверка качества яиц - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Проверка качества яиц. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию одобрила обнуление таможенной пошлины на ввоз в Россию 1,2 миллиарда яиц, сообщила пресс-служба Минэкономразвития.
"Льгота будет предоставляться при условии подтверждения целевого назначения ввозимых товаров", — отметили в ведомстве.
Как объяснили в министерстве, в краткосрочной перспективе такие действия помогут сбалансировать внутренний рынок и обеспечить рост предложения.
Мера будет действовать с 1 января по 30 июня 2024 года.
В Минэкономразвития также уточнили, что яйца смогут завозить из дружественных стран, предложение уже поддержали в Евразийской экономической комиссии.
Как добавили в Минсельхозе, до конца этой недели ожидаются первые поставки из Азербайджана, яйца скоро также должны начать привозить из Турции. В ведомстве прогнозируют, что цены стабилизируются в ближайший месяц.
Цены на яйцо на фоне значительного увеличения спроса с начала года заметно выросли: согласно последним данным Росстата, к 4 декабря — на 42,4%. Для стабилизации ситуации власти предприняли определенные меры — начиная от поддержки производителей и стимулирования заключения ими долгосрочных контрактов с ретейлом и заканчивая проверками надзорных органов.
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ЭкономикаРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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