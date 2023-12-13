https://ria.ru/20231213/yaytsa-1915471996.html

Таможенная подкомиссия поддержала обнуление пошлин на яйца на полгода

Таможенная подкомиссия поддержала обнуление пошлин на яйца на полгода - РИА Новости, 13.12.2023

Таможенная подкомиссия поддержала обнуление пошлин на яйца на полгода

Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию одобрила обнуление таможенной пошлины на ввоз в Россию 1,2 миллиарда яиц, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T10:52

2023-12-13T10:52

2023-12-13T12:08

экономика

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию одобрила обнуление таможенной пошлины на ввоз в Россию 1,2 миллиарда яиц, сообщила пресс-служба Минэкономразвития. "Льгота будет предоставляться при условии подтверждения целевого назначения ввозимых товаров", — отметили в ведомстве.Как объяснили в министерстве, в краткосрочной перспективе такие действия помогут сбалансировать внутренний рынок и обеспечить рост предложения.Мера будет действовать с 1 января по 30 июня 2024 года.В Минэкономразвития также уточнили, что яйца смогут завозить из дружественных стран, предложение уже поддержали в Евразийской экономической комиссии. Как добавили в Минсельхозе, до конца этой недели ожидаются первые поставки из Азербайджана, яйца скоро также должны начать привозить из Турции. В ведомстве прогнозируют, что цены стабилизируются в ближайший месяц.Цены на яйцо на фоне значительного увеличения спроса с начала года заметно выросли: согласно последним данным Росстата, к 4 декабря — на 42,4%. Для стабилизации ситуации власти предприняли определенные меры — начиная от поддержки производителей и стимулирования заключения ими долгосрочных контрактов с ретейлом и заканчивая проверками надзорных органов.

https://ria.ru/20231212/yaytsa-1915312498.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)