https://ria.ru/20231213/yaytsa-1915471996.html
Таможенная подкомиссия поддержала обнуление пошлин на яйца на полгода
Таможенная подкомиссия поддержала обнуление пошлин на яйца на полгода - РИА Новости, 13.12.2023
Таможенная подкомиссия поддержала обнуление пошлин на яйца на полгода
Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию одобрила обнуление таможенной пошлины на ввоз в Россию 1,2 миллиарда яиц, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T10:52
2023-12-13T10:52
2023-12-13T12:08
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию одобрила обнуление таможенной пошлины на ввоз в Россию 1,2 миллиарда яиц, сообщила пресс-служба Минэкономразвития. "Льгота будет предоставляться при условии подтверждения целевого назначения ввозимых товаров", — отметили в ведомстве.Как объяснили в министерстве, в краткосрочной перспективе такие действия помогут сбалансировать внутренний рынок и обеспечить рост предложения.Мера будет действовать с 1 января по 30 июня 2024 года.В Минэкономразвития также уточнили, что яйца смогут завозить из дружественных стран, предложение уже поддержали в Евразийской экономической комиссии. Как добавили в Минсельхозе, до конца этой недели ожидаются первые поставки из Азербайджана, яйца скоро также должны начать привозить из Турции. В ведомстве прогнозируют, что цены стабилизируются в ближайший месяц.Цены на яйцо на фоне значительного увеличения спроса с начала года заметно выросли: согласно последним данным Росстата, к 4 декабря — на 42,4%. Для стабилизации ситуации власти предприняли определенные меры — начиная от поддержки производителей и стимулирования заключения ими долгосрочных контрактов с ретейлом и заканчивая проверками надзорных органов.
https://ria.ru/20231212/yaytsa-1915312498.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Таможенная подкомиссия поддержала обнуление пошлин на яйца на полгода
Правительство одобрило обнуление импортных пошлин на яйца
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости.
Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию одобрила обнуление таможенной пошлины на ввоз в Россию 1,2 миллиарда яиц, сообщила пресс-служба Минэкономразвития
.
"Льгота будет предоставляться при условии подтверждения целевого назначения ввозимых товаров", — отметили в ведомстве.
Как объяснили в министерстве, в краткосрочной перспективе такие действия помогут сбалансировать внутренний рынок и обеспечить рост предложения.
Мера будет действовать с 1 января по 30 июня 2024 года.
В Минэкономразвития также уточнили, что яйца смогут завозить из дружественных стран, предложение уже поддержали в Евразийской экономической комиссии
.
Как добавили в Минсельхозе, до конца этой недели ожидаются первые поставки из Азербайджана, яйца скоро также должны начать привозить из Турции. В ведомстве прогнозируют, что цены стабилизируются в ближайший месяц.
Цены на яйцо на фоне значительного увеличения спроса с начала года заметно выросли: согласно последним данным Росстата
, к 4 декабря — на 42,4%. Для стабилизации ситуации власти предприняли определенные меры — начиная от поддержки производителей и стимулирования заключения ими долгосрочных контрактов с ретейлом и заканчивая проверками надзорных органов.
В Госдуме рассказали, когда в России стабилизируются цены на яйца